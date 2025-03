Diana Bolocco sobre la salida de José Antonio Neme de “Mucho Gusto”: “Fue una mala decisión que tomó Mega”

Un jueves de despedidas. La nostalgia se hizo presenta en el set de “Mucho Gusto”, matinal que despidió con nostalgia a José Antonio Neme tras varios años. Entre recuerdos y abrazos, el carismático presentador dijo adiós para asumir un nuevo reto en el noticiero central de Mega.

Sin embargo, el cambio no ha sido bien recibido por los seguidores, muchos negados a seguir sintonizando el matinal, en un gesto de apoyo a Neme. Diana Bolocco en “Plan Perfecto” se sumó a los críticos.

José Antonio Neme habló de su salida de Mucho Gusto. Youtube Plan Perfecto

“Yo voy a dar mi opinión...creo que fue una mala decisión del canal, de Mega, porque independientemente que el noticiero central es una súper vitrina y es un programa importante para un canal...pero yo creo que tú en el matinal eres bien fundamental”.

“Me voy con la sensación de la pega bien hecha"

José Antonio Neme conversaba sobre su salida, un cambio que admitió que sintió necesario tras varios años en el matinal. "Yo ya hace un tiempo venía dándole vuelta a la idea de hacer algo más, no lo tenía presupuestado en tan corto plazo...En algún momento como que sentía que el matinal ya había cumplido como una etapa".

El conductor coincidió con Diana Bolocco asegurando que “hizo una contribución fundamental al matinal, cuando llegué a ese programa hace cinco años era un programa súper distinto, estaba bien perdido en su arquitectura , venía en una etapa como de descomposición”, dijo recordando el trabajo conjunto con Bolocco. “No te restes de esto”.

“Yo siento, ok, a lo mejor me pude haber quedado unos años más, a lo mejor soy una figura importante aunque nadie es irremplazable en televisión, pero sí... pero siento que me voy con la sensación de la pega bien hecha, hoy en día estoy más viejo y quiero sentirme cómodo, cachay”.

Neme se sentará en el sillón de “Podemos Hablar” donde prometió responder a varias inquietudes de Diana, incluyendo al forma en que sucedieron los cambios en Mega.