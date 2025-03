José Antonio Neme sobre su salida de “Mucho Gusto”: “Hace tiempo venía dándole vuelta a la idea de hacer algo más”.

Fin de un ciclo. Después de una década ante las cámaras del matinal “Mucho Gusto”, José Antonio Neme dijo adiós al proyecto para iniciar una etapa como conductor del noticiero central de Mega.

PUBLICIDAD

La despedida fue emotiva, como también los recuerdos que sumó durante este tipo junto a sus compañeros incluyendo a Karen Doggenweiler.

Fue un día además de introspección y reflexión, donde además contó cómo el cambio llegó en un momento certero.

José Antonio Neme habla de su salida del matinal "Mucho Gusto" en Plan Perfecto. Youtube

“Yo ya hace un tiempo venía dándole vuelta a la idea de hacer algo más, no lo tenía presupuestado en tan corto plazo pero cuando recibí la invitación de Chilevisión me quedó como instalada la idea de como ´bueno cuánto tiempo más voy a hacer el matinal, qué voy a hacer además del matinal distinto a lo he hecho durante cinco años animando´“, comentó a ”Plan Perfecto".

“Cerrar un ciclo”

José Antonio Neme admitió “estar abierto a distintas opciones”. “En algún momento como que sentía que el matinal ya había cumplido como una etapa, veía que había cambios en otro matinales, yo dije yo creo que ya está , es como un momento de que uno salga del matinal y no que lo jubilen del matinal”. Para Diana Bolocco, a Neme “le quedaba mucho en el matinal” y no dudó en elogiarlo.

“Trabajé contigo, te v delante de cámaras creo que te queda como anillo al dedo este programa, te mueves como pez en el agua, en mi opinión personal, creo que es una mala decisión que tomó el canal fíjate”.

En redes sociales coincidieron con la panelista de “Plan Perfecto” y siguieron pidiendo la permanencia de Neme en “Mucho Gusto”.

“Neme el matinal nunca más será igual sin ti”, “Nunca debió irse, ya no veré más el matinal”, “Mi último día de ver Mucho Gusto”, “Pésimo cambio… nene es el único que educa a la gran cantidad de gente que ve TV en las mañanas", opinaron.