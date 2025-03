Rodrigo Bastidas contra la corriente: “Hay que pedirle disculpas a George Harris”

Si bien ya han pasado varios días del término del Festival de Viña del Mar, todavía se habla de la presentación del comediante venezolano George Harris, a quien el público pifió y finalmente cortó su show.

PUBLICIDAD

De hecho, Harris en su canal de YouTube ya subió una nueva presentación en donde habló pésimo de la organización del certamen viñamarino.

En el problema “Todo va a estar bien”, el actor Rodrigo Bastidas fue consultado sobre este hecho, que de acuerdo a Harris, fue producto de la xenofobia.

“Quiero decir una cosa a mí me parece que cuando tú eres humorista, que es una de las profesiones más difíciles, y es más difícil cuando en una Quinta o donde esté, cualquier espectáculo y tienes que hacer reír y la gente no se ríe, ya es suficiente castigo”, dijo Bastidas

“A mí me parece que es una mala educación y una agresividad tan inhumana que verdad, hay que pedirle disculpas”, sentenció.

¿Qué dijo Harris?

En su canal de YouTube, durante su emisión semanal “El show de George Harris”, el humorista dedicó un segmento completo a su fallida presentación, dirigiendo críticas hacia los chilenos, la organización del festival y los países de América del Sur.

Harris, quien lució una polera con la frase polémica “jálate el muñeco”, inició su monólogo expresando que, aunque estaba emocionado antes de su actuación, el resultado final fue muy distinto a lo que había anticipado. Por ello, decidió convertir la experiencia en material humorístico.

“La gente creía que yo me iba a poner a llorar, arrodillado ‘perdóname’ un carajo, hay que reírse de esto, que es lo que a la gente más le arrecha a la gente enemiga”, dijo. El comediante hizo una analogía con el incidente entre Will Smith y Chris Rock, señalando que lo que vivió en el festival fue igualmente impactante. Agregó que si hubiera existido una figura importante en el evento que lo “atacara”, esta habría sido Don Francisco. Harris mencionó que esperaba llevarse todos los premios del certamen, incluyendo la gaviota de oro y plata, pero su expectativa no se cumplió.