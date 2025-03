“La trataba de amargada, que no tenía sentido del humor”: Lorena Gálvez hace sus descargos al conocer la relación de Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel

“Yo siempre supe que prácticamente no iba a existir duelo de parte de Rai”, fue lo primero que dijo la exparticipante del reality show de Canal 13 “Palabra de Honor”, Lorena Gálvez, al comentar a Publimetro el apasionado beso en la ducha del reformatorio entre Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel.

PUBLICIDAD

Gálvez, que tuvo una relación con Rai en el mismo reality fue eliminada, y tras ver las imágenes del beso que daría inicio a algo más que una amistad entre Cerda y Faloon, se mostró sorprendida por el hecho de que justamente fuera con Larraguibel con quien se dio el coqueteo.

“La trataba de amargada, que no tenía sentido del humor...”

Y es que tanto el coqueteo y lo que vino después del apasionado beso en la ducha no solo sorprendió a los televidentes, sino que también a quienes han participado del reality, ya que era conocido que Raimundo y Faloon no tenían las mejores impresiones del otro.

“Lo que me chocó es que hubiera comenzado una relación con Faloon, ya que en el tiempo que estuvimos juntos la pelaba mucho, la trataba de amargada, que no tenía sentido del humor, que tenía odio con los hombres y cosas de ese estilo”, señaló Lorena Galvez de la incipiente relación entre los participantes del reality.

A lo anterior, la expareja de Raimundo agregó que “eran comentarios que se hacían incluso con Fabio. Además por otra parte ella también lo trataba mal, tratándolo hasta de hueco de cabeza, cabro chico y tonto”.

El apasionado beso que dio inicio al romance

El apasionado encuentro entre Raimundo y Faloon se pudo ver finalmente en pantalla y se dio luego de una coqueta conversación entre ambos, quienes terminaron besándose en la ducha.

“¿Cuándo vas a ser sincera conmigo? Me dejas loco, no me lo esperé, pensaba que no me ibas a dar el beso en el juego”, le dijo el exGran Hermano, con el agua cayendo.

PUBLICIDAD

Ahí, Faloon sacó todo su lado femme fatal y le puso los puntos sobre las íes, de manera muy sugerente.

“A mí me gusta tontear, pero no ando muerta de la risa todo el tiempo. No busco fidelidad ni compromiso ni nada de eso. Sólo quiero h… un rato”, le insinuó coqueta.

Tras esto, no hubo nada más que decir y dieron rienda suelta a la pasión, besándose en paños menores. Toda esta romántica escena, ante los ojos de Fernanda que miró a la distancia.