Se terminó su historia de amor: Monserrat Álvarez confirmó el quiebre con el escultor Carlos Fernández tras 9 años de relación

La periodista Monserrat Álvarez confirmó el término de su relación de 9 años con el escultor nacional, Carlos Fernández. Esta historia de amor desafortunadamente no prosperó y no pasó la década.

La animadora del matinal de TVN, “Buenos días a todos”, reveló esta información después de ser consultada sobre su relación con Carlos en una entrevista con La Cuarta . “Pero ya no estoy con él“, afirmó.

“Terminó la relación hace unos meses”, contó la periodista, pero aseguró que se sentía “tranquila” tras terminar con su pareja de 9 años. “Soltera otra vez, jajaja”, bromeó

“Hay un mundo lleno de... tranquilidad, tristeza, pero la vida siempre está llena de sorpresas…“, afirmó. ”Estoy tranquila (...) nosotros no vivíamos juntos, entonces eso es más fácil, no cambia tanto la rutina”, añadió Álvarez.

La relación puertas afuera que tenía con Carlos

Hace un año, Monserrat Álvarez entregó detalles sobre su relación puertas afuera con la animadora Pamela Díaz. En la conversación con “La Fiera”, la periodista y entonces animadora de “Contigo en la mañana” habló sobre la particular relación amorosa que tenía con el escultor Carlos Fernández.

“Y te quedas con Carlitos”, le comentó Pamela. A lo que Álvarez lo negó: “No, en la semana no duermo con Carlitos”. “Él no duerme conmigo, Carlos se levanta como una persona normal, 7:30, 8 (de la mañana). Yo me levanto a las 5:30″, explicó la animadora de TVN, dando a entender que su rutina era demasiado diferente a la de él.

Posteriormente, explicó los motivos por los cuáles su actual pareja no quiere estar en su casa: “Nosotros no vivimos juntos. Entonces me dijo ‘no me voy a quedar en tu casa, solo, y después despertar y que esté tu hijo, la nana. Me da lata despertarme solo en tu casa’”.

Eso sí, eso no ha quitado que a veces hay excepciones y tiene que dar de su parte para ayudar a Monserrat con sus retoños. “Cuando los niños estaban más chicos, yo los dejaba cuidándolos cuando estaban enfermos”.