“Nunca había...”: Ivette Vergara reconoce estar preparada para asumir su nuevo desafío televisivo como conductora de informativo en TV+

Ivette Vergara cuenta que en sus 31 años de carrera televisiva, y a pesar de tener formación profesional como periodista, nunca condujo un noticiario en los canales en los que trabajó a la fecha.

Algo que cambió hace una semana en las pantallas de TV+, luego que la comunicadora asumiera el desafío de conducir en conjunto con el abogado y actor, Álvaro Escobar, el noticiario central del canal privado de las 20:00 horas.

El nuevo desafío de Ivette Vergara

“Me pareció un desafío súper interesante. Me plantearon el formato, el horario y me pareció algo distinto para mí, dentro de las miles de cosas que he hecho en estos 31 años de carrera en televisión, porque nunca había estado como conductora de un informativo”, indica la periodista.

“Así es que me parece un desafío de verdad súper entretenido, nunca he estado a cargo de un programa de estas características, como periodista que está muy al día de las noticias, con lo que pasa en mi país, en el mundo, me gusta mucho la contingencia y actualidad”, agrega en conversación con hoyxhoy.cl.

Buena parte de su entusiasmo por este nuevo proyecto surge en el equipo detrás de escena. Uno que Ivette conoce mayoritariamente, debido a que con varios de ellos ha trabajado en otros canales.

“A gran parte del equipo lo conozco, porque en los medios muchas veces vamos rotando de canales, ejecutivos, editores y productores, así que he tenido la oportunidad de conocer a varias de las personas que son parte de este proyecto”, cuenta.

“Además, trabajé hace muy poquito con el editor general, que fu mi editor en muchos programas de TVN, incluso en el área deportiva para la transmisión de los Panamericanos Santiago 2023”, explica Vergara, quien sólo tiene conceptos elogiosos para su nuevo compañero de programa.

“A Alvarito le tengo un cariño tremendo, es muy cálido, muy cariñoso. Lo conozco de pollito, de la década de los noventa, cuando estaba él en teleseries y yo en la conducción del programa ‘Hugo’, después en el ‘Día Día’, y de tantos otros programas. Entonces, muchas veces nos topamos en lanzamientos de teleseries, muchas veces a nosotros como conductores nos pedían apoyar, y en más de una vez me tocó animar con él y es un siete, muy amoroso y le tengo muchísimo cariño”, puntualiza la actual figura de TV+, quien asegura que su nuevo espacio ofrecerá una propuesta de información más sencilla y cercana a la audiencia.

“Pueden esperar que tengamos mucha actualidad, mucha contingencia, información, pero con mucha opinión, mucho análisis también y en un lenguaje simple, sencillo y cercano”, finalizó.