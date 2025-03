“Me siento muy aliviada”: Karla Melo agradece el cariño y apoyo recibido tras compartir su diagnóstico de cáncer de mama

Durante la noche del 18 de marzo, la actriz y cantante Karla Melo, hizo uso de sus redes sociales para compartir un personal diagnóstico de salud: padece cáncer de mama triple negativo.

“Les quiero compartir algo que estoy viviendo porque ustedes han sido muy importantes para mí en mi carrera y sobre todo porque la mayoría de mis seguidoras son mujeres y quiero que lo sepan desde mi corazón. En enero de este año me diagnosticaron cáncer de mama triple negativo“, fueron sus primeras palabras.

“Fue un mes súper difícil ya que hay que pasar por varias pruebas, exámenes y procedimientos para tener las respuestas, y la espera de cada una es realmente angustiante. Gracias a Dios mi cáncer está en etapa 1 y ya comencé con la quimioterapia hace unas semanas”, agregó la profesional del mundo de la actuación.

El agradecimiento de Karla por el apoyo

Ya en esta jornada, la actriz, a través de sus historias de Instagram, agradeció todo el apoyo y cariño recibido luego de dar a conocer esta noticia.

“Dormí hasta muy tarde... creo que fue por tanta energía positiva que me llegó anoche. Les quiero agradecer por todos los mensajes, WhatsApp, los comentarios en la publicación: lo sentí y lo quise contar”, comenzó diciendo la artista.

En relación a cómo se siente, confesó que “la verdad es que me siento muy aliviada. Me siento llenita de energía positiva, de amor. Siento todo lo que me han enviado: gracias por todos los mensajes hermosos”.

“Les voy a ir contando el proceso a medida que vaya sintiendo las ganas, la necesidad de hacerlo”, agregó una de las protagonistas de la reconocida serie chilena ‘El Reemplazante’.

“Es muy nuevo todo esto para mí, así que gracias por el apoyo y vamos juntos: besitos”, cerró así Karla Melo.