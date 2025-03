Daniela Aránguiz reaccionó al supuesto vínculo entre Jorge Valdivia y Camila Polizzi: “Pobrecito, que viva su proceso”

Daniela Aránguiz se refirió recientemente al rumor que vincula a su exesposo, Jorge Valdivia, con Camila Polizzi, conocida por su implicación en el llamado “Caso Lencería”. Según el periodista Hugo Valencia, Valdivia habría intercambiado mensajes vía Instagram con Polizzi, contacto que supuestamente ocurrió semanas antes de que se hablara de una reconciliación entre el exfutbolista y la diputada Maite Orsini.

Durante el programa Sígueme de TV+, Aránguiz fue consultada sobre este nuevo cahuín. Con tranquilidad, la exintegrante de Mekano expresó que este tipo de situaciones ya no le afectan y pidió que dejaran a Valdivia tranquilo.

“Ya es too much. Pobrecito, que viva su proceso. Yo creo que ya está bueno. Que viva su proceso, lo que tiene que vivir, que lo cierre y después involúcrenlo con minas y todo“, comentó Aránguiz, dejando en claro que no le interesa involucrarse en los rumores sobre su exesposo.

Además, aseguró que no cree que Valdivia “esté con la cabeza como para estas cosas que se están diciendo”, aunque insistió en que el asunto no es de su interés.

“Me da lo mismo, tiene toda la libertad de hablar con quien quiera. Yo hace tres años que estoy soltera, estoy aburrida de decirlo y no tengo nada que ver en este asunto”, afirmó categóricamente.

Cabe recordar que en días recientes, Aránguiz también se había referido a la supuesta reconciliación entre Valdivia y Orsini, reiterando que su relación con el exfutbolista terminó hace años.

“He dicho en reiteradas ocasiones que yo con Jorge no estamos juntos como pareja hace muchos años, eso es lo primero. Entonces no hay un tema de infidelidad“, sostuvo en esa ocasión.

Finalmente, respecto a la permanencia de Valdivia en su residencia —donde cumple arresto domiciliario nocturno tras ser acusado de presunta violación— Aránguiz afirmó que no lo ha echado de la casa. “No tengo nada que conversar con él de este tema, hay otras cosas que me interesan más, como con qué casa me voy a quedar. No lo he echado de la casa”, dijo en esa ocasión.