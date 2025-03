La playlist que no puede faltar en tu celebración: Las canciones más populares de La Sonora de Tommy Rey en YouTube

Tommy Rey, Patricio Zúñiga, no fue solo la voz de la banda que animó centenares de fiestas a lo largo de Chile y el exterior, sino que se trata de un personaje fundamental en cultura popular local y en la historia de la cumbia chilena.

Su música, que acompaña a millones de personas en celebraciones, se escucha como parte de una tradición a lo largo de Chile.

La viuda del artista de 80 años, Gloria Sáez, contó cómo fueron sus últimos minutos antes de ser trasladado a la clínica en Reñaca, donde falleció producto de un parto cardiorrespiratorio, luego de 40 minutos de reanimación.

“Me quedo tranquila de que él se fue tranquilo, porque salimos a caminar, pero llegamos hasta cierta parte y él no pudo seguir caminando”, contó la mujer a los medios de prensa, con evidente emoción.

“Me dijo ‘me siento raro, me siento mal’. Yo le dije ‘devolvámonos’ y cuando llegamos a la reja del condominio, él se agarró de la reja y me dijo ‘no puedo, no puedo’, y se calló‘”, recordó.

La música de Tommy Rey

De acuerdo a cifras de YouTube, el canal oficial de La Sonora de Tommy Rey - durante los últimos 365 días - alcanzó un peak el 31 de diciembre con 745.797 visualizaciones y tiene un total de 4.42 millones de reproducciones.

A continuación algunos datos que entrega YouTube sobre la banda:

Las 10 canciones de La sonora de Tommy Rey más reproducidas en Chile en los últimos 365 días:

● Un año más - 1.11M visualizaciones

● La Peineta / Todos los Domingos / Pobre Caminante/Cumbia para Adormecerte - 352k visualizaciones

● La Parabólica - 280K visualizaciones

● La Peineta (En Vivo) - 279K visualizaciones

● Cumpleaños Feliz - 191K visualizaciones

● Daniela - 175K visualizaciones

● Quién - 134K visualizaciones

● Cumpleaños Feliz (En Vivo) - 130K visualizaciones

● Los Domingos (La Peineta) - 119K visualizaciones

● Atrevida - 115K visualizaciones

Ciudades nacionales con más visualizaciones de La sonora de Tommy Rey en los últimos 365 días:

● Santiago - 2.41M visualizaciones

● Concepción - 150K visualizaciones

● Antofagasta - 53.5K visualizaciones

● Viña del Mar - 50.1K visualizaciones

● Puerto Montt - 32.0K visualizaciones