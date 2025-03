“Fue con mucho amor y cariño para mi tío”: Juan David Rodríguez se despide de Tommy Rey y responde a críticas por cantar en cementerio

Una multitud acudió al funeral de Tommy Rey, el padre de la cumbia chilena, cuyo fallecimiento este 26 de marzo conmovió al medio artístico y seguidores.

Las personas acudieron a su funeral, un momento donde varios expresaron dolor por su partida. Juan David Rodríguez entonces quiso hacer un homenaje a quien consideró además parte de su familia que le daban el último adiós en el cementerio.

Entre lágrimas tomó el micrófono e interpretó el “Ave María”, tocando el féretro y secando su llanto frente a la esposa de Rey. Pero este gesto también le ganó críticas en las redes sociales.

“Eso era lo que buscabas estar en portadas, en programas? Cuando uno ama con todo su corazón a alguien, no es Necesario Figurar, lo lindo y honesto es ser respetuoso de su familia y llorar , gritar o lo que sea en privacidad”, se leyó en Instagram.

“Fue un gran amigo de mi padre”

Mientras lo acusaban de querer “figurar”, Rodríguez entonces encaró a los detractores y dio su mensaje entre lágrimas.

“Aprovecho de encarar a los chaqueteros, imbéciles de las redes que critican hasta los sentimientos y lágrimas ajenas”, dijo. Si bien aseguró que cantó sin permiso destacó “la potestad de una relación y amor heredado y real de años”, citó también Chilevisión.

El cantante además destacó el vínculo cercano que tuvo con Tommy Reyes, quien fuera amigo de su padre Chocolate Rodríguez, fallecido en 2012.

“Cuando se fue mi viejo fui a su casa y me mostró su habitación, donde tenía sus trofeos y cuadros con artistas como Luis Miguel, Sinatra y en el centro con mi viejo y me explicó que mi padre siempre fue su ídolo, y uno de sus grandes amigos”, comentó en sus redes sociales, donde no dejó de llorar al recordar al interprete fallecido a sus 80 años.