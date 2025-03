“Me deberían haber llamado”: Daniela Aránguiz aclaró supuesta relación con Marcelo Baticciotto

En medio de nuevos rumores sobre su vida sentimental, Daniela Aránguiz salió al paso de las especulaciones que la vinculan con el exfutbolista Marcelo Barticciotto. Durante la reciente emisión de Primer Plano, el programa de espectáculos de Chilevisión, se afirmó que la panelista estaría comenzando un romance con el exjugador de Colo Colo, quien meses atrás fue vinculado con la actriz Antonella Ríos.

El tema surgió en el contexto del supuesto regreso de Maite Orsini y Jorge Valdivia, expareja de Aránguiz, lo que llevó al panel a comentar que la exMekano estaría enfocada en una nueva oportunidad en el amor.

Sin embargo, la también integrante de Only Fama no tardó en desmentir la información a través de sus redes sociales. En sus historias de Instagram, expresó su sorpresa por la afirmación hecha en el programa de espectáculos del bloque prime.

“Chiquillos, se los juro por Dios que me está mirando, que yo a ese caballero en mi vida lo he visto. No lo he visto en persona, no lo conozco”, aseguró Aránguiz, dejando en claro que no ha tenido contacto con Barticciotto.

Además, lamentó la situación y empatizó con el exfutbolista, considerando lo incómodo que puede ser verse involucrado en un rumor sin fundamentos. “Pobre de él, porque imagínense que te involucren con alguien que no tiene nada que ver contigo”, comentó en su red social, según consignó Página 7.

En su descargo, también cuestionó la forma en que se manejó la información en Primer Plano, asegurando que le sorprendió que el equipo del programa no se comunicara con ella antes de emitir la noticia. “Estoy impactada, de verdad. Me deberían haber llamado para preguntarme, sobre todo de Chilevisión, donde conozco a todo el mundo. Ni conozco al señor, imagínense. Solamente era para aclarar eso”, concluyó.

Así, Daniela Aránguiz puso fin a las especulaciones y dejó claro que su corazón no está ocupado por Marcelo Barticciotto, desmintiendo rotundamente los dichos del programa de espectáculos.