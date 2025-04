Diana Aurenque y la relación amorosa con Rafael Cavada y sus tres hijos: “Nunca pensé estar en esta posición, que también es muy ideal para mí”

A sus 42 años, y con su vida resuelta desde el punto de vista profesional, Diana Aurenque reconoce que dio un paso trascendente en su vida al iniciar una relación sentimental con el periodista y rostro de Chilevisión, Rafael Cavada.

Una que en sus palabras, no buscó y que llegó de la mano no sólo de su interés en el comunicador de 57 años, sino que desde un rol desconocido para ella en la formación de hijos. Los tres que el periodista tuvo con su exesposa, Fiorella Choca.

La relación familiar con Rafael Cavada

“Desde muy chica el tema de la maternidad nunca fue muy presente en mí. Después, como universitaria, menos. Luego empecé mi carrera, a viajar y no es que renunciara a la maternidad, se hizo patente que no quería ser mamá. La única vez que lo pensé fue cuando me acercaba a los cuarenta y me daba mucha rabia que ya no era mi decisión no ser madre, sino que el cuerpo tomaba esa decisión por mí”, cuenta en conversación con lun.com.

Respecto de su relación con el periodista, la doctora en Filosofía reconoce que para ella “fue muy inesperado el contraste con el Rafa, que es muy opinante, reflexivo, muy adulto y verlo con estas tres personitas pequeñas que son parte de él. Fue muy bonito, porque no estaba buscando pololo y me llegó una familia”.

“Estaba bien con mis libertades, muy liberal, muy recelosa con mis tiempos y ese era el límite. De pronto, pasa todo esto y es lindo porque nunca pensé estar en esta posición, que también es muy ideal para mí”, prosigue la profesional, quien si bien no optó por la maternidad en su vida, asegura que “me gustan los niños, me gusta comprometerme, pero también no perder ese otro, mis espacios. La figura de la madrastra es ideal, jajá”.

“Eso de la madrastra es muy conveniente desde un punto de vista: me acerco, me involucro, pero mi rol no es criar o venir a reemplazar. Mi rol lo veo complementario a lo que son las autoridades del papá y la mamá, yo soy un soporte”, sostiene.

“¿Si una pareja con tres hijos puede ser desafiante? Lo es y, para algunos, experimentarlo puede ser demasiado. Pero para mí, contrario a lo que se piensa a veces, la maternidad o paternidad no le quita atractivo a las parejas. En el caso de un hombre con hijos, si es un padre presente, eso es un buen indicador del tipo de hombre con quién estás. Cuando ya eres padre o madre, el cable a tierra es inevitable y eso puede resultar muy atractivo”, puntualiza.

“Estoy contenta porque es una experiencia que no iba a tener ni disfrutar. Todo esto es muy lindo, porque es ver y dar tiempo. El tiempo es amor, lo más valioso del Universo”, finaliza.