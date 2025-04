Botota Fox enumeró todas las intervenciones estéticas que se ha realizado: “Tenía que aprovechar”

Para ser bella hay que ver estrellas y eso Botota Fox, al parecer, lo tiene más que claro puesto que se hizo un fashion emergency, literalmente, de los pies a la cabeza.

Así lo contó en el react de Palabra de Honor, reality donde participa como el sargento Fox, ayudante de la comandante Pía Arratia

Según relató, se enchuló de principio a fin, invirtiendo una gran cantidad de dinero en su bienestar físico.

“Me hice la nariz hace 10 años, pero sigue fea; me hice los dientes y no fue canje. Los pagué en Perú, me costó como cinco mil dólares. Me los hice allá porque junté plata y me daban los tiempos”, contó José Miguel Navarrete (su nombre real).

El comediante y transformista explicó que “la sonrisa es súper importante para estar en la tele, tenía que aprovechar. Estoy súper feliz”, destacó.

Pero, esos no fueron los últimos procedimientos, puesto que recientemente sorprendió con una nueva visita al pabellón.

Botota Fox enumeró procedimientos estéticos

“Bueno, como todos me preguntan qué me hice. Me hice una lipo vaser con transferencia”, dijo en relación a la liposucción de alta definición que se hace a través de ultrasonidos.

Además, agregó que “también (me hice) una lipo marcación, se podría decir, y me hicieron una transferencia hacia mis nalgas. Y sí, también me hice la papada”.

Finalmente, enumeró "la lipo papada, me puse bótox y lipo transferencia y con esa grasa me hicieron los pectorales y me puse nalgas”, cerró, consignó Página 7.