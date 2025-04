Felipe Vidal revela lo que más le duele de su separación: “Me sigue costando no estar con mis hijos todo el tiempo que yo quisiera”

Felipe Vidal compartió su experiencia tras su separación y cómo esta situación lo ha afectado, especialmente en su relación con sus hijos. En el programa ‘Hay que Decirlo’ de Canal 13, el periodista reflexionó sobre la complejidad de no poder estar presente en el día a día de sus retoños, un tema que surgió en el contexto de la historia del ex futbolista Luis Jiménez.

PUBLICIDAD

Vidal habla de su dolor

Durante la conversación, Vidal expresó su empatía hacia Jiménez, enfatizando lo difícil que ha sido la separación. “Mira, cada vida es un mundo... Lo escuché (a Jiménez). Empatizo mucho con Mago... Una de las cosas que más me costó y me sigue costando de la separación es no estar con mis hijos todo el tiempo que yo quisiera estar con ellos ”, manifestó el periodista.

Vidal, quien actualmente es panelista del programa, relató que lo más duro de su quiebre fue la sensación de ausencia en la vida cotidiana de sus hijos. “No estar en el mismo techo, compartir el tiempo de ocio... Nos parecemos un poco en eso, lo entiendo más porque sus hijos son más chicos”, agregó, refiriéndose a la situación de Jiménez y sus pequeños.

El periodista mencionó que su hija mayor tiene 24 años y la menor 15, pero aún así siente una conexión emocional con la experiencia de Jiménez. “Mi hija mayor tiene 24 años, los cumplió la semana pasada, mi hija menor tiene 15. Hay una cosa emocional de ellos hacia el papá (hablando de Luis Jiménez). Modestamente, me dirán el gallo mamón, me da lo mismo lo que digan. Empatizo con él, empatizo demasiado con él”, concluyó.

¿Qué dijo el Mago Jiménez?

En TNT Sports, Luis Jiménez dijo que “me separé después de 18 años, ya no vivo con mis hijos y es complicado. Mi familia son todo, de un día para otro ya no duermen bajo el mismo techo y no poder quedarme con ellos es duro, pero claro, son situaciones que son consecuencias de algo que nosotros como papás cometimos”.

Previamente, reconoció que no está pasando por días buenos producto del distanciamiento.

“Hoy no soy feliz, es un momento complicado de la vida”, sinceró, agregando que el único apoyo que tiene en la actualidad son sus amigos. Pero le falta lo más importante.

PUBLICIDAD

“Los amigos reales que están contigo porque te quieren y no por interés, porque en el fútbol hay mucho de eso, pero también en la familia. Los niños son mi vida”, señaló.