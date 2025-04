Tras 9 años junto a Carmen Gloria Arroyo: Este es el nuevo presente de Paulina Alvarado en TV

En enero del 2024 la periodista Paulina Alvarado realizó “un alto de fe” y renunció a Carmen Gloria a tu servicio, tras nueve años trabajando junto a la abogada Carmen Gloria Arroyo.

Ahora, a más de un año fuera de la TV, regresa a la pantalla chica, junto a una conocida de TVN, Ivette Vergara.

En concreto, Alvarado se suma al nuevo programa de TV+, ele cual conduce la exrostro dele canal estatal, junto a Álvaro Escobar.

“Para mí fue una sorpresa total. Ya llevaba un año fuera de la tele y, en algún minuto, pensé que esa etapa de mi vida estaba cerrada”, dijo la nueva movilera del informativo, quien compartirá roles con Yerko Ávalos.

Respecto a su “años sabático televisivo”, reconoce que tampoco descansó ningún minuto, porque trabajó en sus propios proyectos.

“Me dediqué a armar mi empresa, mi agencia… hasta que llegó este llamado de la familia TV+. Y bueno, aquí estoy, lista para volver con todo”.

Respecto a sus motivaciones para regresar, reconoce que “La televisión, por más que algunos digan lo que digan, sigue siendo un espacio increíblemente democrático, con un tremendo alcance. Hoy es 360°, no solo está en la pantalla, sino también en YouTube, redes sociales y digital. Y desde ahí, me encanta la idea de comunicar, entretener, contar historias, dar datos y, sobre todo, acompañar. Eso me parece maravilloso”.

Además, aprovechó de tirarle flores a su nuevo canal y confesó que los nervios siempre están.

“La programación es buenísima, una alternativa distinta a lo tradicional, algo fresco y siempre a la vanguardia. Así que estoy feliz, entusiasmada, con nervios –obvio, después de tanto tiempo fuera–, pero con ganas de que la gente me reciba bien y no estar tan oxidada. ¡Vamos con todo!”, sentenció.