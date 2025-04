“Cuando se prenden las cámaras es una persona y cuando se apagan es otra”: Panel de “Que te lo digo” desclasificaron anécdotas con Andrés Caniulef

El animador Sergio Rojas viajó al sur para encontrarse con sus viejos compañeros del reality show de Canal 13, “Palabra de honor”. En dicho espacio volvió a ver a Andrés Caniulef, su expareja quien le dejó de responder sus mensajes después de que hizo público que tenía VIH, información desconocida por el periodista de “Que te lo digo”.

Él partió de entrada al decir que fue un reencuentro “ingrato”, y al entrar en detalles dijo que “no fue una actividad aparte que yo hablara con Andrés, esto sí ocurrió. Esto fue un momento bien incómodo para mí, más que por la situación, sino por lo que se vivió. Yo la verdad no pensé vivir algo tan ingrato”.

Para continuar con su historia, Sergio dijo que esto era algo que tanto Luis Sandoval como Antonella Ríos van a entender, especialmente la última. “Hubo dos reencuentros, uno que se da fuera de cámara y otro con. Tú sabes que en la vida de Andrés Caniulef hay dos actitudes: cuando se prenden las cámaras es una persona y cuando se apagan es otra”.

Las anécdotas de los panelistas de “Que te lo digo”

Sergio Rojas añadió que si Andrés no estudió actuación, es un don que le sale naturalmente. Ante esto, los periodistas recordaron cuando trabajaron en “Me Late” con Caniulef y el involucrado dijo que “Andrés nunca fue capaz de decirle a Paula (Escobar) en su cara que le aconsejaba a Daniel sacarla del panel porque la encontraba parecida a Fran García-Huidobro, que era un personaje agrio que la gente no iba a querer. Entonces cuando veía a la Paula, ‘besos, que te quiero’, y cuando no estaba hablaba muy mal con respecto a ella”.

Ríos, quien también se sintió traicionada por Andrés, comentó que ella vivió algo similar con su excompañero de “Palabra de honor”. Ella desclasificó que tuvo un impasse con Daniel Fuenzalida, “yo lo enfrento y le digo ‘¿qué onda? ¿ qué están hablando?‘. Daniel me cuenta y arreglamos la situación, el único que bajó la mirada fue Andrés porque se sentía parte, como diciendo ‘nos pillaron’“.

Luis Sandoval le agregó un pelo a la sopa, y recordó cuando estaban en el extinto programa de TV+ que “supuestamente Andrés le decía a Daniel que ‘Experto en reality’ era mal panelista, fome y sobreactuado. Después, era amigo de él y salían a comer juntos. Él creía que eran súper partners y por detrás decía ‘sácalo’”.