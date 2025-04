Jorge Valdivia abandonó la casa de Daniela Aránguiz, Pamela Díaz dio detalles de su conversación: “Se fue en buenos términos”

El caso judicial contra Jorge Valdivia acusado de agresión sexual. La primera denunciante que se ha conocido como “La Tatuadora”, remeció el caso con un extenso comunicado en sus redes sociales donde además aseguró “sentirse despojada de la justicia”.

Con la teoría de la existencia de otras víctimas, “no solamente eran dos”, los ojos están puestos sobre el exjugador de Colo Colo quien además ha sido vinculado nuevamente con la diputada Maite Orsini.

“Según su versión no eran dos, sino que serían 5, lo más delicado que es una era menor de edad”, reveló la periodista.

Pamela Díaz tomó la palabra para considerar “grave” los dichos contra el exfutbolista y las supuestas víctimas que no han presentado denuncias. “Es super irresponsable igual decir supuesta si no existe denuncia, yo no me atrevería es algo súper grave”.

El octavo juzgado de garantía realiza la audiencia de detención y formalización del ex futbolista Jorge Valdivia por presunto delito sexual. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO 22 DE OCTUBRE DEL 2024 / SANTIAGO El octavo juzgado de garantía realiza la audiencia de detención y formalización del ex futbolista Jorge Valdivia por presunto delito sexual. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO (VICTOR HUENANTE/Victor Huenante)

“Se trata de algo tan personal”

Poco después abordaron la situación de Jorge Valdivia y su expareja Daniela Aránguiz, con quien hasta ahora compartió el techo para cumplir con el arresto domiciliario nocturno.

La panelista de Only Fama fue la primera en confirmar que “Mago” Valdivia ya no vive en su casa. “Él habría hecho las maletas y se fue en buena”.

“Hablé con Daniela Aránguiz y me dice que efectivamente si se fue el Mago de la casa en buenos términos porque obviamente ellos tienen una muy buena relación”. Sin embargo La Fiera no quiso dar detalles de la conversación asegurando que “se trata de algo tan personal, sí me lo cuenta, pero tiene un programa donde decirlo y pienso en el cariño que le tengo a sus hijos”.

Negó se trate de un tema de “amistad”. “Es un tema de respeto, es un tema tan delicado que lo yo pueda decir obviamente siento que pueda perjudicarlo y es el papá de su hijo”.

Los panelistas de “Hay que decirlo” hicieron la pregunta del millón ¿Dónde está el Mago Valdivia?. El abogado invitado indicó que el exfutbolista puede cambiar cuantas veces requiera el domicilio de arresto domiciliario siempre que sea notificado a la justicia y de garantía del cumplimiento de la medidas cautelares.