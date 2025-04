“Tenemos un video, tenemos imágenes”: Vale Saini es amenazada tras carrete extremo que le costó su salida de Hay que decirlo

Tras revelarse que su despido de Hay que decirlo fue tras una regada noche de fiesta en Viña del Mar, la expanelista Vale Saini reveló que está siendo amenazada con la difusión de imágenes de su alocada noche.

Según contó en el programa de Pamela Díaz, Sin Editar, se pasó de copas tras la última jornada dele Festival de Viña del Mar y su comportamiento no habría pasado desapercibido, llegado a oídos y ojos de sus jefaturas. Pero, aclaró que eso no fue el motivo de su desvinculación, sino que la idea ya venía de antes.

Además, ahora contó que desconocidos la estarían intimidando con filtrar videos de aquella noche, situación que ella asegura sería totalmente falso.

“Ese carrete no fue la razón de mi salida del programa, yo no salí del canal, sigo en el podcast. Yo en esa noche estaba emocionada celebrando, ya estábamos reventados después de todo el Festival”, dijo al medio LUN.

“Y sobre los escándalos que se dicen, no pasó nada, sólo bailar hasta abajo. Sé que dicen que hubo una pelea en el hotel y no hubo eso”.

A raíz de esto, reveló las amenazas.

“Me han escrito amenazándome con tenemos un video, tenemos imágenes, y me da lo mismo, que suban lo que quieran, y si hubiera pasado algo, mis amigos me ‘hubieran dicho””, recalcó.

Respecto a la conversación que tuvo con sus jefaturas, señaló que más que retarla fue de aconsejarla con cariño. .

“Más que retarme, porque no tengo 20 años, es que me trataron de cuidar. Claramente, como era la nueva, y una ya es pública, me aconsejaron qué hacer si carreteaba. Además que no fue un carrete hardcore, simplemente fue esa champaña que no me tuve que tomar”, reveló.

¿Qué dijo del carrete?

“Fue bien rockstar el carrete. Sí, me echaron de un canal, pero di la cara”, confesó Saini, asumiendo la responsabilidad por los excesos de aquella noche. Según relató, la fiesta comenzó en el hotel donde se alojaba el equipo de Canal 13 y rápidamente se convirtió en un episodio inolvidable… y también en uno con consecuencias.

“Lejos el mejor carrete de mi vida, fui siete personas en una noche”, bromeó. La noche empezó con tropicalgin, pero pronto se descontroló: “El momento que yo sé que es peligroso es cuando vas a la barra sola, a compartir. Yo sabía que me estaban mirando de arriba los jefes”.