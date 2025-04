“Yo mis batallas las elijo...”: Antonella Ríos le puso paños fríos a polémica con Daniela Aránguiz y se hizo al margen

Daniela Aránguiz se dio unos minutos en el programa “Only Fama” para responder a Antonella Ríos. Esto después de que la actriz opinó sobre la supuesta relación de la “Cara de cuica” con su expareja, Marcelo Barticciotto.

Ríos señaló que le parecía extraña esta pareja, ya que él no había hablado bien de Aránguiz en el pasado. El exfutbolista le aseguró que Daniela le iba a armar escenas a Jorge Valdivia en el canal donde ambos trabajaban.

“Él hablaba de que Daniela Aránguiz iba al canal a hacerle show al Jorge. Me contó, me dijo ‘oye esta niña está como loca porque va a hacerle el show…‘“, contó la actriz en ”Que te lo digo".

Por esto, la panelista de “Sígueme” cuestionó a Antonella por creerle al hombre que la engañó. “No entiendo como Antonella Ríos haya dicho un montón cosas mías que él le había dicho. No lo puedo entender cómo le puede creer algo así a un hombre que jugó con sus sentimientos, con su corazón. La traicionó, la engañó y ella repite las cosas que él le dijo”, dijo la “Cara de cuica”.

La respuesta de Antonella Ríos

Ante esta interpelación, Antonella Ríos se refirió al tema en el panel del programa de farándula de Zona Latina. “No me voy a despeinar, no se va a caer una perla de la corona, ni un piojo de la peluca. Nada. Esto va a ser políticamente incorrecto”, partió.

“A mí me pasa que Daniela Aránguiz da tanto contenido que es mi teleserie favorita, yo la veo todos los días y siempre tiene algo que decir. Es muy entretenida”, añadió la actriz.

Ella comentó que las palabras de Aránguiz tenía el trasfondo de “decir de alguna manera, para manipular mi inteligencia, para decir cómo es posible que alguien, que supuestamente es tan inteligente, cae en las redes de esta habladuría, de este hombre malévolo y malhechor”.

“Pero, ¿sabes qué Daniela? Yo mis batallas las elijo y yo en este paradero me quiero bajar, porque no me interesa pelear con ella. Es más, a mí me da tanto gusta verlo y su contenido, lo paso tan bien”, continuó la actriz.

Antonella quiso saber quién estuvo detrás del cahuín, por lo que le preguntó a la persona que contó esta historia en “Zona de estrellas”, que fue Adriana Barrientos. Sin embargo, la Leona no quiso entregar detalles.

Al entregar detalles de sus declaraciones en “QTLD”, ella contó que “en algún momento él (Marcelo Barticciotto) me dice ‘esa chica es terrible (...) porque la vida de cuadritos le hace (a Jorge Valdivia). Yo solamente lo parafraseé“.

“Yo lo expuse, no lo voy a desdecir, no es algo que esté inventando (...) Es algo coherente y verosímil. Entonces, me dice que yo casi soy una incauta por caer en las redes de él“, cerró.