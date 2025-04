“Él mide 1.90 y a mí me gustan...”: Renata Bravo coqueteó con abogado de Cathy Barriga en Plan Perfecto

La participación del abogado de Cathy Barriga en Plan Perfecto, Giovanni Calderón, pasó de hablar temas legales a un divertido coqueteo con la panelista Renata Bravo.

Todo ocurrió al finalizar su intervención donde se refirió a la salida de la prisión preventiva de la exalcaldesa de Maipú, -quien quedó con arresto domiciliario nocturno- y al despedirse le mandó un amistoso saludo a la comediante.

“Un cariñoso saludo a Renata”, le dedicó, generando diversas reacciones en el estudio de CHV.

“Con esto me despido. ¡Ay, me dio vergüenza!”, dijo Bravo tapándose la cara.

“Hasta yo me puse nerviosa. Tienes dos en uno, porque imagínate, si tuvieras problemas legales, te asesora”, dijo Diana Bolocco como toda una cupido.

Pero, a pesar de sonrojarse, Bravo continuó con el coqueteo y dio a entender que el atractivo físico dele abogado cumplía con sus expectativas.

“Yo no tengo ningún problema (en seguir el coqueteo). Él mide 1.90, y a mí me gustan grandes. Yo creo que todo el mundo está listo para el amor (...) Sentí mariposas en la guata cuando me mandó saludos”, señaló, consignó Página 7.

Cathy Barriga de vuelta a casa

Una inusual escena se vivió la tarde del miércoles 9 de abril en la comuna de Peñalolén, luego de que la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, regresara a su hogar tras 45 días en prisión preventiva. Coincidentemente, la jornada marcaba su cumpleaños número 52, lo que motivó a un grupo de vecinos y simpatizantes a esperarla con una celebración sorpresa a las afueras de su domicilio.

Al llegar a su residencia, fue sorprendida por un grupo de vecinos del sector que la esperaban con globos rosados, un cartel de “Feliz Cumpleaños” y muestras de afecto. Las imágenes captadas por el medio Plan Perfecto muestran a diversos simpatizantes y adherentes celebrando su cumpleaños y expresando su respaldo.