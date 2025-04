“No estoy para darle pantalla a nadie, menos a ti”: Daniela Aránguiz acusó a Antonella Ríos de querer generar polémica a costa de ella

La guerra continúa entre las dos panelistas de farándula, Daniela Aránguiz y Antonella Ríos. Esto fue en incremento después de que la “Cara de cuica” recordó unos dichos de la actriz este pasado viernes en “Only Fama”, y ahora se viene la cuarta parte.

La panelista de “Que te lo digo” intentó ponerle paños fríos a la situación, al decir que le parecía que Daniela era una mujer entretenida de seguir, cual teleserie, y que no tenía interés de generar un conflicto con ella y que sus “batallas las elige”.

Sin embargo, esto no fue el caso de la integrante de “Sígueme”, quien le contestó a la actriz en la última edición de dicho espacio de farándula de TV+. “Ella dijo ‘mis batallas las elijo’, y sí tienes mucha razón”, dijo con picardía.

“Y muy feo lo que le dijiste a nuestro manicuristo, Fergienails, que por favor te siguiera el juego porque a ti te convenía pelear conmigo. Mi amor, yo no estoy para darle pantalla a nadie, menos a ti”, lanzó Aránguiz.

“Mejor sigue hablando de tu romance de Barticciotto porque así podrás tener muchas más portadas”, cerró la panelista de TV+.

La arremetida de Daniela Aránguiz

Al entrar en detalles de este episodio, Daniela recalcó que no le interesa Antonella fuera de la pauta de su programa, y explicó que “cuando tú te sientes con una persona que tienes en común y le preguntas por mí, le preguntó ‘¿Qué onda la Dany está enojada conmigo?’ y Fergie le dijo ‘tengo entendido que no me ha hablado de ti’“.

“Ella le dice ‘Fergie dile a la Dany que me siga este juego de la pelea porque a mí me conviene, porque así tengo más repercusiones mediáticas’. Yo no estoy para darle repercusiones mediáticas a ella, se las puede ganar con sus fotos de OnlyFans, con sus polémicas con sus pololos, o que le fue mal que ya no factura lo que facturaba mostrándose. Todas las cosas que ella tiene en su vida”, continuó.

“Yo no me voy a quedar callada nunca más, así que prepárense todas las que hablan de mí. A algunas hasta se les van a salir los ojos (...) Ella puede hablar lo que quiera en su programa, pero mandarme a decir que yo le siga el juego para mí esto no es un juego. Si yo respondo, yo respondo de verdad”, cerró.