“Jamás me colgaría de alguien como tú”: Antonella Ríos respondió con todo a Daniela Aránguiz

El conflicto escala en la farándula chile donde ha surgido un nuevo confrontamiento entre dos panelistas. Daniela Aránguiz y Antonella Ríos no han dejado de lanzarse críticas picantes lejos de calmar las aguas.

La panelista de “Sígueme” apuntó contra la Ríos asegurando que “no está para dar pantalla, menos a tí”. Esto además de ningunearla por vincularla con Marcelo Barticciotto, quien además fue pareja de la panelista de QTLD.

Apenas horas después, se escuchó la respuesta en el programa de Zona Latina donde entonces Ríos lanzó varias frases contundentes.

Antonella Ríos le responde a Daniela Aránguiz. Youtube

Ríos reiteró su versión sobre la supuesta conversación sobre Aránguiz con el manicuristo en común, Fergienails. “La Dani no me cae mal, me da lo mismo, me parece un personaje de la cultura popular chilena”.

“No gano portadas hablando de ella, a diferencia de ella soy actriz estudié teatro, tengo una formación cultural diferente, una profundidad que no tiene que ver con jactarme de tener una cartera de marca o algo que sea a nivel superficial, una cáscara, siempre trato de dar una opinión desde lo cultural”.

Mientras los panelistas de Que te lo digo mostraron gestos de asombro por las palabras de Ríos, ella continuaba su descargo, incluso admitiendo sentirse “en corral ajeno dentro de la farándula porque no me manejo en términos del tongo o de inventar cosas”.

El dardo de Antonella Ríos

Sobre las críticas por su fotos en OnlyFans, Antonella Ríos, aseguró no avergonzarse por “empelotarse”. “Mi cuerpo forma parte de mi instrumento porque como actriz,me formé así, tiene que ver con una profundidad que a mi me gusta explorar”.

Para dar la estocada final, la panelista de QTLD negó problemas personales con Aránguiz. “Te cuento en realidad no no tengo nada en contra de tí, pero yo siento que soy tan diferente a tí, jamás me colgaría de una persona como tú”.