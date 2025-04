“Yo defiendo a mi gente”: Mariela Sotomayor se pronunció tras tenso momento en “Only Fama” por filtraciones dentro del programa

Hace una semana, se vivió un tenso inicio en el estelar de farándula de Mega, “Only Fama”. La animadora Fran García-Huidobro se refirió al elefante en la habitación, las filtraciones sobre los conflictos que se han dado en las reuniones de pauta y las supuestas malas relaciones dentro del panel.

“Estoy muy compuesta yo porque aquí no se puede hacer nada sin que se sepa. Yo vengo de otra escuela”, partió la “Dama de hierro”. Ella apuntó sus sospechas a José Antonio Neme, y le dijo “no quiero mirarte con cara de duda, pero estas cosas no pasaban antes de que tú llegaras”.

El periodista le informó a la audiencia que se ha dicho que “cae la sintonía, que todos estamos peleados acá, que ustedes (Fran y Daniela) pelearon en la pauta, que yo me llevo mal con él (Michael Roldán)”.

Las panelistas aseguraron que hay un “sapo” en el programa que filtra información y Aránguiz dijo que sabe quién es, pero prefiere no decirlo.

La “Lengua del Pueblo” alzó la voz

Publimetro se comunicó con Mariela Sotomayor, una de las periodistas que integra el panel de “Only Fama”, para indagar más sobre estas filtraciones que han afectado al estelar de Mega.

“Solo puedo hablar por mí, y en ese sentido, siempre me he caracterizado por ser una profesional leal con los equipos que he integrado, cuando me pongo la camiseta soy extrema”, partió declarando.

“Defiendo a mi gente, me enojo si alguien les falta el respeto o miente y cultivo la lealtad en los equipos, los que han trabajado conmigo saben que soy así”, señaló tajantemente.

Con respecto al clima que se está viviendo dentro del programa, y los supuestos roces dentro éste, Mariela comentó que “yo voy todos los viernes a pasarlo bien y me encanta el lugar en el que estoy. El canal es rico, nos tratan súper bien, con respeto y consideración y eso se agradece siempre”.

En esa misma línea, la periodista agregó que “yo creo que como programa nos estamos dando la oportunidad de jugar y probar cosas diferentes. Todo obviamente con la idea de entretenernos, pasarlo bien y que eso se proyecte de forma genuina para que la gente que nos ve también lo pasen bien”.

“Yo creo que la energía que se vive dentro de un panel es algo que se transmite y la idea un viernes por la noche, por lo menos para mí, es ser una alternativa de relajo para los que vienen de una semana de trabajo, cansados, con ganas de copuchar y reírse un rato. Me carga lo grave, aunque por supuesto hay temas que requieren hacer una u otra reflexión más profunda sobre algunos hechos”, continuó.

Finalmente, la “Lengua del Pueblo” nos entregó un adelanto sobre lo que se viene en el capítulo de esta noche en “Only Fama”: el cambio de la medida cautelar de Cathy Barriga y la pareja del momento, Jorge Valdivia y Maite Orsini. “Que se preparen ellos se van a caer de espaldas cuando vean el reporteo de nuestro equipo”, cerró Mariela Sotomayor.