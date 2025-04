“¿Para qué iba a hacer más show?”: Nicole Block respondió a Guarén tras feroz ninguneo por su participación en Tierra Brava

Una inesperada polémica entre exparticipantes de Tierra Brava volvió a encender las redes hace algunos días. Todo comenzó cuando Valentina Torres, más conocida como Guarén, calificó como “irrelevantes” a Nicole Block y Azzartt Maveth en una entrevista con Roja Bet, asegurando que ambas debieron haber quedado fuera del reality de Canal 13. “¿Quién sabe dónde están?”, ironizó la influencer, generando de inmediato reacciones.

Consultada por Página 7 durante los Arsmate Awards, Nicole Block no dudó en responder con sarcasmo y algo de distancia: “¿Quién es? No me acuerdo quién era (Guarén)”, lanzó de entrada. Sin embargo, lejos de molestarse, reconoció con franqueza su bajo perfil durante el encierro. “Me parece bien, porque más allá de ahogarme y agarrarme a Fabio (Agostini), no hice mucho, digámoslo”.

La actriz agregó que su paso por el programa no tenía mayores pretensiones. “Tampoco daba para más, era bien fome la situación. Y para andar ‘pintando el mono’… si igual me estaban pagando, ¿para qué iba a hacer más show?”, reflexionó. Y concluyó con humor: “Fui a ese reality como soy: repiola en mi día a día. Y bueno, quien lo dijo tiene razón”.

La reacción de Azzartt Maveth

Quien no se tomó nada bien los dichos de Guarén fue Azzartt Maveth, conocida como “la tía de la micro”. A través de sus historias de Instagram, respondió con dureza: “Que yo fui irrelevante y habla de mí después de un año y medio y yo primera vez que me refiero a ella por acá. Ella me sacó al baile”.

Además, lanzó duras acusaciones personales: “Preocúpate de ti y de tu ‘pololeo’, a ver si te dura más que tu amistad, con tu amiga que pelaste por todos lados”. Y continuó: “No me hago la ‘vistima’ en una relación, que la cagaron siendo que ella lo hizo antes. ¿Nicolás (Solabarrieta) sabrá qué hizo ella recién eliminada en Perú y con quién? Si yo hablara, dejaría la cagá”.