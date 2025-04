Daniela Aránguiz aclaró foto con Luis Mateucci en coquetea velada nocturna: Argentino respondió si volvería con ella

El fin de semana la panelista de Sígueme, Daniela Aránguiz, compartió una sugerente historia de Instagram que hizo temblar a la prensa rosa. Esto, porque se veía de lo más sonriente junto a su “amigo” Luis Mateucci.

PUBLICIDAD

Rápidamente las especulaciones daban cuenta de un remember en la pareja, quienes tiempo atrás oficializaron el romance y lo hicieron público durante el reality Tierra Brava de Canal 13.

Pero, según explicó en el programa del lunes en TV+, solo se trató de un encuentro amistoso en un lugar público y no pasó nada más allá que un baile junto a sus demás amigas que la acompañaban.

“Lo fui a saludar y le di un beso en la cara. Estoy soltera y no tengo que darle explicaciones a nadie. Estoy en una etapa de mi vida en que me llevo bien con todos mis ex, yo quiero mucho a Luis, pero somos amigos y espero que sigamos siéndolo”.

Respecto a la historia que publicó -y después su hermana eliminó- contó que la subió puesto que todos los presentes en la fiesta comenzaron a grabarlos, por lo cual decidió ser ella quien daba a conocer el amistoso reencuentro.

“Estuvimos toda la noche juntos. Yo llegué con un grupo de seis amigas y después nos encontramos”, contó relajada, sin nada que ocultar.

“Me hizo mucho daño”

Pero, para despejar todo tipo de dudas decidió llamar por teléfono durante el programa y conversar con él a viva voz, momento donde los demás panelistas también le hicieron preguntas.

PUBLICIDAD

Ahí, Michael Roldán le lanzó una directa al hueso y le preguntó si le gustaría retomar la relación con Aránguiz. Pero, Mateucci respondió tajante, medio en broma, medio en serio que no, porque Aránguiz “me hizo mucho daño”, reveló haciéndose la “vístima”.

Finalmente, aclaró que fue su hermana quien eliminó las historias donde aparecía Luis Mateucci.