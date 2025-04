“No me arrepiento”: Revelan supuesto video de Fabricio Vasconcelos con modelo Joa Cabañas

Hace unos años atrás la modelo trans Joa Cabañas filtró un video arriba de un auto junto al senador Felipe Kast. Ahora hizo lo mismo pero con otro famoso, quien sería nada menos que el bailarín Axé Fabricio Vasconcelos.

En esta ocasión, estarían en un dormitorio después de haber intimado, donde él le confiesa que no se arrepiente de nada, pero que sí tiene sentimientos encontrados puesto que está casado.

Además, previamente, había destacado las virtudes amatorias de la modelo, sincerando que se encontraba totalmente sorprendido con su destreza.

El video fue difundido en el programa Que te lo digo de Zona Latina, donde aseguraron que el encuentro íntimo ocurrió en el mes de enero, cuando Fabricio visitó un casino de Temuco.

Según contó el tiktokero Danilo 21 -actual panelista invitado del programa que conduce Sergio Rojas- fue la misma modelo quien le envió el registro, puesto que se sintió traicionada por el bailarín brasileño, quien le habría dicho que era soltera antes de intimar. Pero, después, quiso que todo quedara en secreto bajo siete llaves.

En el video que está totalmente a oscuras, se escucha la conversación, donde se reconoce la voz del hombre que es muy similar a la de Fabricio. De hecho, en el programa aseguraron haber visto otro video donde ese veía claramente que era él.

Revelan supuesto video de Fabricio con Joa Cabañas

“¿Cómo lograste tirar así tan linda? Impresionante. Para todo en la vida hay una primera vez, pero hasta aquí...“, dice el hombre.

Ahí, Cabañas le pregunta si se arrepentía de algo, a lo que él explica que solo se siente mal por su esposa, la bailarina Mariela Román, con quien lleva 20 años juntos.

“Ando con un sentimiento, porque yo no te conozco, tú me conoces porque soy muy conocido. Tengo muchos seguidores y tengo esposa...Es lo único, lo demás no me arrepiento”.

Finalmente, el tiktokero reveló que habrían más registros de alto calibre entre Fabricio y Cabañas.