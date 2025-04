En el día de su cumpleaños: Revelan devastada reacción de Mariela Román tras conocer infidelidad de Fabricio

Imagínese estar de cumpleaños y enterarse por televisión que su pareja le fue infiel. Eso le ocurrió a Mariela Román, tras descubrir que Fabricio Vasconcelos había intimado con una modelo trans, durante un viaje que realizó a Temuco.

Fue el programa Que Te Lo Digo, donde mostraron el video de Fabricio conversando con Agustina Cabañas después del realizar el acto sexual.

Ahora, en el mismo programa, contaron cómo fue la devastada reacción de su esposa al enterarse de la dolorosa traición.

“Mariela Román está absolutamente destrozada...Hubo llantos al interior de esa casa, hubo gritos que terminan con Fabricio en la madrugada, deambulando por las calles de su barrio buscando la solución para poder acallar lo que estaba pasando”, señaló el periodista Luis Sandoval.

Según contó el panelista, Mariela al conocer la noticia "se encierra en su habitación, devastada y destrozada, sin querer saber ni escuchar absolutamente nada de su marido. Le cerró la puerta y Fabricio le golpeaba intentando hablar y tener algún tipo de diálogo. Mariela no lo dejó entrar durante muchas horas”, relató.

Tras esto, Fabricio habría perdido el rumbo y fue visto caminando perdido por Chicureo.

“Dijo ‘la cagué‘. Y es ahí, que tengo entendido, comienza a llamar a todos los involucrados para cambiar la versión de la historia. Fabricio habría llorado más que nunca, que le habría afectado esta filtración de video, y le arruina el cumpleaños número 47 de su esposa”, aseguró.

Finalmente, sentenció que “Mariela está en un estado de shock...acá hay un quiebre efectivo entre Mariela y Fabricio”.

Habló Agustina Cabañas