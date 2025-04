“Sabíamos muy bien que yo era trans”: habla la mujer con la que Fabricio habría sido infiel

Agustina Cabañas, mujer vinculada recientemente con el bailarín brasileño Fabricio Vasconcelos, compartió detalles sobre su encuentro y las razones que la llevaron a grabar un video del momento.

Hay que recordar que toda la situación se hizo pública tras la difusión de dicho material por el influencer Danilo 21.

En una entrevista con ‘Que Te Lo Digo’, Cabañas explicó que decidió grabar el video como prueba de que había estado con Vasconcelos. La joven se sintió menospreciada por el bailarín, quien inicialmente le había dicho que estaba separado, pero luego admitió que seguía casado.

Un encuentro inesperado

“ El video lo hice para dar como la evidencia de que él me estaba mintiendo, me decía que no estaba casado, pero momentos después me dijo que estaba casado, que me quede callada y yo lo tomé como un menosprecio. Dije voy a grabar esto, por si se hace público ”, comentó Cabañas.

La joven también aclaró que su relación con Vasconcelos no tuvo mayores intenciones. “Tuvimos varios coqueteos, lo que dice Danilo 21... nos vimos solo esa noche... yo voy a ser sincera, no quería nada serio, a mí me gusta el leseo, yo quería disfrutar solamente”, explicó.

A pesar de la atención mediática que ha recibido, Cabañas desmintió cualquier implicación en el comercio sexual. Afirmó que se encuentra estudiando en la Universidad Católica de Temuco, donde cursa el tercer año de la carrera de educación de párvulos. “Totalmente falso, entonces eso igual me molesta demasiado, que sólo por sacarme fotos más sensuales con lencería me traten de prostituta”, expresó, mostrando su descontento con las etiquetas que se le han asignado.

Buscando privacidad

En la entrevista, la mujer mencionó que, aunque aceptó una invitación para participar en un programa estelar, estaba considerando romper el contrato debido a su deseo de mantener un perfil bajo. “Ahora no tengo ganas de exponerme más, de exponer más el tema”, concluyó.

Cabañas también afirmó que “los dos sabíamos muy bien que yo era trans”.