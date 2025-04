“Una escoria es quien cag... a su señora”: Sergio Rojas arremete contra Fabricio ante supuesta infidelidad a su esposa

Dicen que la venganza se sirve en un plato frío. De esa forma fue que el animador de Que te lo digo, Sergio Rojas, gozó con el supuesto video de Fabricio Vasconcelos hablando con una modelo trans, luego de haber intimado.

La alegría de Rojas, ante la infidelidad del brasileño a su esposa Mariela Román, es por la forma despectiva en que el bailarín se refirió tiempo atrás contra el periodista.

“Sabes porque estoy gozando esto, porque Fabricio me trataste como las berenjenas, que era un ser pero despreciable, que era prácticamente la peor escoria que podía existir en el mundo”, le recordó.

Y tras esto, le lanzó la artillería pesada.

“Yo te quiero decir ahora, que el karma sí existe, porque, una escoria no es quien habla de farándula, es quien caga a su señora. Una escoria no es quien habla de la vida del resto, una escoria es quien le caga la vida al resto. Y hoy, existen pruebas irrefutables, en un video, donde tú confiesas“, sentenció.

El supuesto video de Fabricio con Joa Cabañas

Hace unos años atrás la modelo trans Joa Cabañas filtró un video arriba de un auto junto al senador Felipe Kast. Ahora hizo lo mismo pero con otro famoso, quien sería nada menos que el bailarín Axé Fabricio Vasconcelos.

En esta ocasión, estarían en un dormitorio después de haber intimado, donde él le confiesa que no se arrepiente de nada, pero que sí tiene sentimientos encontrados puesto que está casado.

“¿Cómo lograste tirar así tan linda? Impresionante. Para todo en la vida hay una primera vez, pero hasta aquí...“, se escucha en el audio.

Ahí, Cabañas le pregunta si se arrepentía de algo, a lo que él explica que solo se siente mal por su esposa, la bailarina Mariela Román, con quien lleva 20 años juntos.

“Ando con un sentimiento, porque yo no te conozco, tú me conoces porque soy muy conocido. Tengo muchos seguidores y tengo esposa...Es lo único, lo demás no me arrepiento”.

Finalmente, el tiktokero reveló que habrían más registros de alto calibre entre Fabricio y Cabañas.