“Es una mala persona”: Anita Alvarado desclasificó episodio que presenció entre Fabricio Vasconcellos y Mariela Román

El escándalo de la semana lo protagonizó Fabricio Vasconcellos, esto después de que se filtrara un video de una conversación que mantuvo con una modelo, con quien tuvo relaciones sexuales mientras está casado con Mariela Román.

Al ser un tema obligado en los paneles de farándula, inevitablemente fue tocado en el nuevo podcast de Danilo 21, “Juzgamos y nos funamos”. Esto especialmente porque fue el tiktoker quien lanzó la noticia y reveló el audio.

En su capítulo estreno, Danilo tuvo a Anita Alvarado como invitada y ella no se guardó nada al momento de opinar de este episodio. Asimismo, reveló un episodio que presenció durante la época de “Fiebre de baile”.

El baúl de los recuerdos de Anita Alvarado

Alvarado partió diciéndole a Danilo que creía en su reportaje, y agregó que “yo conocí a Mariela Román, la esposa de Fabricio, en ‘Fiebre de baile’. Ella llegaba llorando porque el hueón la castigaba con su hija. No dejaba que saludara a su mamá, ni que fuera cariñosa con su mamá”.

“Es ese tipo de hombre. Así que no, Fabricio no es el que se ve en la tele (...) No es ese Fabricio bonito, es súper cruel. Hacerle eso a la mamá, viviendo juntos, es porque es mala persona”, reveló.

Terminado este relato, le envió un mensaje a Vasconcellos: “Deja de ponerle el gorro. ¿Para qué se casan si van a ser infieles? Ahora tú tienes la oportunidad de ir a la televisión a defenderte, a mentir un poco porque hay gente que te tapa".

Sin embargo, le dio una advertencia y un consejo para que se abstenga de ir a los programas de farándula. “Después que tú salgas a defenderte (...) nosotros vamos a tirarte verdades mientras vemos el programa y diremos ‘mentira, esto es así‘. Mostrando imágenes de los abogados tuyos, de la niña esta”.

“Vas a hacer el ridículo. Mejor rechaza los programas de farándula a los que te van a invitar”, le recomendó.