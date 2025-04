Sergio Rojas se lanza contra Pamela Díaz por escándalo de Fabricio Vasconcelos: “Hay que ser muy cara de r...”

El escándalo que salpica al bailarín Fabricio Vasconcelos, vinculado con la modelo trans Agustina Cabaña, en una supuesta infidelidad a su esposa Mariela Román, revivió otra interna entre panelistas de farándula.

PUBLICIDAD

Pamela Díaz se sumó al debate además tildando de “mala leche” al periodista Sergio Rojas quien expuso el video en Zona Latina precisamente el día del cumpleaños de la pareja del bailarín. También abordó las consecuencias legales para quien filtrara el material que expuso al bailarín.

Sergio Rojas en QTLD. Youtube

Sus dichos no pasaron por alto para el periodista Sergio Rojas quien se lanzó contra “La Fiera”, sumando más conflicto con la panelista de “Hay que decirlo”.

"Pamela Díaz, te quiero decir que me parece, por lo bajo, que hay que ser muy cara de raja, muy cara de raja para decir que yo soy mala leche por haber mostrado el video de la infidelidad de Fabricio el día en que Mariela estaba de cumpleaños”.

Rojas volvió a mencionar el polémico caso de Alejandra Álvarez, en 2008, señalando a Pamela de filtrar sus fotos desnudas. “...no tuviste ningún miramiento, ningún resquemor en destruirla a ella y a toda una familia“.

La modelo trans Agustina Cabaña tampoco se quedó callada y tildó a la panelista de ser “una matona”. Asimismo aseguró que el equipo de “Hay que decirlo” rogaba para que enviara el video “para hacer show”.

Dardos contra “La Fiera”

No es la primera vez que ambos panelistas se encaran en cámaras. Sergio Rojas expuso a La Fiera por enviarle audios amenazantes además llamándolo “bastardito”. La ex chica reality lo retó a mostrar el material, lo que fue aceptado por el periodista.

PUBLICIDAD

Esto terminó de quebrar la amistad entre los ex Tierra Brava quienes se lanzaron críticas en la pantalla.

“La diferencia es que la patada que yo le voy a dar de vuelta no se la saca ni el Papa Pío X...si usted me ataca de esa manera no espere que yo me quede así porque si me quiere dar una parada en el traste o es que quiero que me quede el zapato le doy a dar un mechoneo de aquellos... dijo el periodista.