¿Angélica Castro le envió un palito a Cristián de la Fuente?: “No te conformes con poco cuando lo puedes tener todo”

Esta semana, Cristián de la Fuente se convirtió en el centro de atención tras hablar abiertamente sobre su relación con Angélica Castro, que terminó debido a su infidelidad. En el podcast El arte de reinventarse, el actor abordó el tema, generando un intenso debate en las redes sociales.

De la Fuente explicó su perspectiva sobre la infidelidad, haciendo referencia a su infancia. “Yo viví en una familia donde mi papá estaba disociado, para mí la disociación era algo normal. No había culpa”, relató. En sus declaraciones, también mencionó que su padre mantenía relaciones con dos mujeres simultáneamente, lo que para él fue una situación normalizada desde pequeño.

“Me iba de vacaciones con mi papá, mi tía y mis hermanos en enero. Y en febrero con mi mamá. Entonces, mi papá nunca tuvo culpa. Debería haber tenido culpa, pues le estaba haciendo daño a las dos mujeres”, añadió.

De la Fuente reconoció que, en ocasiones, se cometen errores que tienen consecuencias dolorosas. “De repente uno comete una estupidez, dice: ‘Le voy a dar un beso a esta persona, no va a ser tan terrible’. El daño es horrible, es horrendo. Y uno entiende, hoy en día”, concluyó.

¿Respuesta de Angélica Castro?

Angélica Castro optó por compartir un mensaje enigmático en sus redes sociales. Aunque no hizo mención directa a las declaraciones de su ex pareja, muchos interpretaron su post como una posible respuesta a la situación.

“Decreta hoy que mereces lo mejor del universo, no te conformes con poco cuando lo puedes tener todo”, escribió en su cuenta de Instagram.

¿Y el divorcio?

Durante su participación en el programa, de la Fuente fue interrogado sobre por qué aún no han concluido oficialmente su matrimonio.

“Al principio no nos divorciamos porque obviamente uno trataba de volver”, explicó, dejando entrever que había esperanza de reconciliación en los primeros momentos tras la separación.

Más adelante, el actor reflexionó sobre el estado actual de su relación con Angélica. “Después no nos hemos divorciado porque, no sé, como que no... claro, terminaría la relación, le pondríamos un fin, pero yo siempre voy a estar ligado a Angélica, toda mi vida”, comentó.

“Angélica es mi socia en varias cosas que tenemos juntos y es la madre de mi hija. Entonces, siempre va a haber una relación”, agregó.