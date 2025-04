Michael Roldán aborda su posible salida de Only Fama tras llegada de Carlos Valencia a Mega

El periodista Michael Roldán se refirió a una eventual salida de Only Fama, ante la llegada del nuevo mandamás del área de Entretención de Mega, Carlos Valencia.

PUBLICIDAD

Según trascendió, los actuales panelistas del programa de farándula tienen contrato hasta finales de abril y, hasta la fecha, no han sido llamados para renovar por una nueva temporada.

Desde Que te lo digo señalaron que las intenciones del canal es renovar totalmente el panel y hacer un Only Fama 2.0.

A raíz de esto, Roldán se refirió sobre su incierto futuro, en conversación con Lima Limón.

"Yo siempre lo he dicho, mi acuerdo contractual (no puedo hablar por mis compañeras) es hasta abril. Siempre se evaluó esa fecha como término de la segunda temporada. Lo que pase (después) yo aún lo desconozco. Estuve de vacaciones una semana, después vino el viernes libre de Semana Santa, entonces no me he reunido con los jefes para ver si estoy o no contemplado en la segunda temporada", señaló al citado medio.

¿Se llevará a Julio César Rodríguez?

Este lunes después de Semana Santa, los trabajadores de CHV se llevaron una sangrienta sorpresa que los dejó literalmente crucificados. El productor ejecutivo de Primer Plano y Plan Perfecto, Carlos Valencia, les anunció su renuncia tras 26 años.

Según revelaron los amigos de Que te lo digo, Carlos Valencia no se iría solo a Mega, sino que próximamente se llevaría a uno de sus animadores regalones: Julio César Rodríguez.

PUBLICIDAD

Así lo adelantaron en el panel de Zona Latina, señalando que buscarán concretar la frustrada apuesta de juntar a José Antonio Neme, con JC. Idea que quedó en nada luego de que el animador de Mucho Gusto no pudiese llegar a CHV, porque su contrato le impedía renunciar a Mega.

Por esto mismo, es que el nuevo programa en formato podcast que realizan ambos periodistas en el canal de Youtube Somos Yuly, sería como una prueba para medir la química en cámara.

Según revelaron los amigos de Que te lo digo, Carlos Valencia no se iría solo a Mega, sino que próximamente se llevaría a uno de sus animadores regalones: Julio César Rodríguez.

Así lo adelantaron en el panel de Zona Latina, señalando que buscarán concretar la frustrada apuesta de juntar a José Antonio Neme, con JC. Idea que quedó en nada luego de que el animador de Mucho Gusto no pudiese llegar a CHV, porque su contrato le impedía renunciar a Mega.

Por esto mismo, es que el nuevo programa en formato podcast que realizan ambos periodistas en el canal de Youtube Somos Yuly, sería como una prueba para medir la química en cámara.