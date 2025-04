“Estoy en mi legítimo derecho”: Alejandra Álvarez reveló el sensible motivo por el cual decidió hablar y le respondió a Pamela Díaz

Un día antes de que se realizará la entrevista de Alejandra Álvarez para “Only Fama”, la culpable de la filtración de sus imágenes privadas, Pamela Díaz, se refirió al regreso de la expanelista de “Intrusos” a la televisión.

“Hoy día está en un programa lucrando, como lucró (...) Hace 18 años ella fue a un programa de televisión. Si te molestara tanto la exposición de las fotos y un dossier de fotos que mostró ‘Primer Plano’, porque de eso no me voy a olvidar porque ’Primer Plano’ mostró muchas más fotos de las que a mí me pasaron una vez que las mostré“.

“Entonces, si ella de verdad estaba tan dolida o tan mal, tú no te vas a sentar a un programa con esa exposición (...) quiere decir que no le afecta hoy en día”, añadió Pamela Díaz.

Al ser consultada sobre estas declaraciones de la animadora de Canal 13, Alejandra Álvarez señaló que “el que no tiene pasado es porque no ha vivido. Yo siento que ella ha lucrado, ha tenido contratos dantescos y a mí se me vetó, se me encontró como un mal ejemplo para la sociedad. Yo estoy en mi legítimo derecho de estar aquí”.

El sensible motivo de Alejandra para volver a hablar

Posteriormente, Alejandra Álvarez se refirió al motivo de por qué decidió volver a alzar la voz tras el resurgimiento de este caso. “Mis dos pilares fundamentales (sus padres) hoy día están en otra dimensión”, comenzó diciendo.

“Mi madre era una mujer que tenía un sexto sentido. Antes de estar en otra dimensión (...) me dijo: ‘hija mía, la farándula va a volver y de seguro van a salir tus fotos. Quiero que me prometas que te vas a defender’”.

“Yo le dije: ‘mamá, yo no tengo por qué defenderme porque conmigo cometieron un delito’. Yo creo que ninguna mujer tiene que ser expuesta de esta manera, ninguna mujer tiene que pasar por la barbaridad que me hicieron. Quiero repetir que todo el mundo se olvidó que yo también tenía hijos”, continuó.

Alejandra señaló que con esta visita a “Only Fama” está cumpliendo una promesa que le hizo a su madre antes de partir. Ella decidió el espacio porque le prometieron que iban a tratar el tema con altura de miras y respeto.