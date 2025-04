“Si quiero tener una mujer no necesito acosar a ninguna”: filtran audio de Hernán Calderón tras acusación de polola de Nano

“No van a poder probar nada. Un supuesto agarrón de un cachete del traste” , aseguró Hernán Calderón en un audio difundido recientemente por “Que te lo digo”. Y es que la entrevista de Kel en “Podemos Hablar” abrió viejas heridas y un tema que estaba en silencio. Las grabaciones, corresponden a conversaciones con su abogado, tras la acusación de abuso en su contra.

La controversia comenzó cuando Nano Calderón agredió a su padre con un arma blanca en 2020, un hecho que el joven justificó al descubrir que su pareja, Rebeca Naranjo, había sido supuestamente acosada por su padre.

En el audio, Hernán Calderón manifestó que estaba dispuesto a cambiar la acusación de intento de parricidio por una denuncia de lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar, siempre que Naranjo y Nano retiraran la denuncia en su contra, acuerdo que finalmente se concretó.

Las declaraciones de Calderón

Durante la conversación, Calderón expresó su preocupación por el impacto que la querella tiene sobre sus hijas, indicando que “esa querella imagínate el daño que me hace con mis hijas, mis hijas no quieren nada, o sea a mí no me hace ningún daño, me da lo mismo, no van a poder probar nada”.

El abogado de Calderón también intervino, sugiriendo que sería beneficioso para todas las partes involucradas llegar a un acuerdo. “Amigo mío, para que quede registro, la idea sería entonces que tú y tus abogados no sostengan la petición de prisión preventiva respecto de tu hijo”, dijo el abogado, exponiendo la necesidad de resolver la situación de manera pacífica.

En el transcurso de la grabación, Hernán Calderón dejó en claro su posición respecto a las acusaciones en su contra. “Mira, gracias a Dios la vida ha sido generosa conmigo en muchos aspectos. Y si quiero tener una mujer no necesito acosar a ninguna huevón, perdona que lo diga así de claro”, afirmó.

“Lo peor de esto es que mis hijas son las que están más indignadas, ellas lo único que quieren es que yo siga adelante huevón, que después de esto, si antes estaban emputecidas, ahora están enceguecidas”, comentó.

“Hay un tema de extorsión de por medio, que aún no hemos tocado, pero no importa”, indicó, sugiriendo que la situación puede ser más compleja de lo que parece.