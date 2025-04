Antonella Ríos le respondió a dura advertencia de Fran García-Huidobro: “Yo no gano más plata peleándome contigo...”

La animadora Francisca García-Huidobro amenazó a la actriz a Antonella Ríos durante el último episodio de “Only Fama”. Esto después de que la panelista de “Que te lo digo” reaccionara con extrañeza a los dichos de la “Dama de hierro” sobre el tiktoker Danilo 21, a quien lo trató de “indeterminado”.

“Al parecer, ¿quieres armar un cahuín o estás buscando mocha? Porque con la Daniela (Aránguiz)... conmigo no te metas, Antonella Ríos. ¡Conmigo no te metas!“, amenazó.

“Eso no más te digo. Ni muchísimo menos con un tema que tiene que ver y que es muy sensible y cercano para mí, que es la comunidad LGBT (...) Así que conmigo Antonellita, no”, lanzó Francisca.

Antonella responde a la Dama de hierro

Antonella ocupó su tribuna en el programa de farándula de Zona Latina para responder a esta directa advertencia de la animadora de “Only Fama”. Ella comenzó con una pregunta: “¿Qué quiso decir?“.

“Se está defendiendo ella de algo que yo dije, lo que sí dije que me extrañaba muchísimo que tratara de ambiguo a alguien de la comunidad, y estoy súper segura que le molestó. Yo no hice un comentario mal intencionado, todo lo contrario”, comentó.

“Yo a Fran la conozco mucho porque es muy amiga de Ingrid Cruz, yo viví con Ingrid Cruz. Fran ha estado en mi casa, la conozco hace muchos años (...) Además, la conozco hace mucho tiempo por el sector del teatro, uno siempre se conocía de vista antes de la tele”, continuó.

“Ahora, ¿qué quisiste decirme? No entendí porque si no me dices el titular de la amenaza, tampoco me puedo defender porque no sé a qué te refieres. Yo también tengo una cercanía estrecha con la comunidad, por lo mismo me saltó esto de parte tuya de referirte a un tema, que no resiste análisis".

“Tratar a alguien de ambiguo no está en mi imaginario, sobre todo si defiendo con uñas y dientes a la comunidad, fue raro. Yo jamás te he atacado, no te debo plata, no te he quitado un pololo. No sé a qué te refieres con ‘ten mucho cuidado conmigo’. Respeto puedo tener, pero cuidado… ¿Por qué? Eso es lo que me preguntó“, continuó.

Con respecto si es que Ingrid Cruz le pudo haber contado de su tiempo en que vivieron juntas, Ríos respondió que “no, no existe nada que pueda decir de mí. Yo era una mujer soltera, lo pasábamos muy bien con Ingrid”

“Yo no ando metida en cahuines, en general me los mando sola y soy la primera perjudicada. Segundo, yo soy re piola y siempre lo he sido. Ahora, uno ha tenido amoríos con alguien, pero no sé a qué se referirá de todo el abanico del año 2000 que la conozco, hace 25 años”.

“Yo no gano más plata peleándome contigo. No gano más plata peleándome con Daniela Aránguiz. Dos personas maduras, dos cincuentonas pueden hablar directamente. Si tú tienes algún problema importante, te invito a escribirme por Instagram o conseguirte mi teléfono y conversarlo. Si era un galucheo para hacer prensa y mover un poquitito la jaula. No me voy a subir a esa micro”, cerró.