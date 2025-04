“Cómo van a vivir de cahuines”: Dino Gordillo lanzó duro descargo en contra de la farándula tras escándalo que él comenzó

“Va a quedar la ca…”, anunció el comediante Dino Gordillo antes de lanzar el cahuín que se tomó la farándula nacional durante los últimos días. El mítico humorista aseguró que Diego Urrutia intentó bajar a Juan Pablo Queraltó de la animación de un festival para que su polola Carla Jara tomara su lugar.

“Resulta que antes de mi día, iba a ir el chico que estuvo en Viña, Urrutia. Me dicen que no iba porque pidió que sacáramos a Queraltó para que animara la Carla Jara; si no, él no venía y no fue”, reveló este pasado viernes en “Tal Cual”.

Maldonado y José Miguel Viñuela quedaron de una pieza después de esta revelación de Dino Gordillo, quien contó que esta información la confirmó con el mismo Juan Pablo Queraltó. “Me dijo que así fue”, acotó.

El descargo de Dino Gordillo

Se convirtió en el escándalo del inicio de la semana, y el programa de farándula “Que te lo digo” se comunicó con el comediante, quien se descargó con todo en contra del mundo del espectáculo.

“Amigo, jamás me han llamado para preguntarme en qué estoy o de mi trabajo, si quieres saber este sábado voy a estar con Álvaro Salas en Arena Monticello. Yo creo que es más importante la parte laboral que los cahuines”, partió su descargo.

“Yo no sé cómo les pagan para andar metidos en cahuines y cahuinear. Realmente me da vergüenza el periodismo hoy en día, disculpa ser tan honesto, pero es mi forma de verlo compadre”, lanzó el comediante.

“Cómo se pueden prestar para un tema tan barato y ordinario. Perdóname que te lo diga, pero estoy cansado. Todo el día me han llamado, jamás me han llamado para preguntarme cómo estoy, cómo va mi trabajo. Nada profesional, de puro cahuín”.

“Cómo van a vivir de cahuines, búsquense otra pega, trabajen en otra cosa, pero no baratos”, cerró Dino Gordillo.