“Fue muy amoroso”: Cata Olcay contó reacción de su expareja al saber que ingresará a Mundos Opuestos 3

Fue en junio del 2024 cuando la pareja conformada por los actores Catalina Olcay y Álvaro Espinoza confirmaron su separación, después de 24 años juntos.

Ahora, la intérprete de recordadas teleseries como Sucupira reveló cuál fue la reacción de su exmarido, al enterarse que ella debutaría en el próximo reality de Canal 13, Mundos Opuestos 3.

“Lo conversé con él y fue súper amoroso. Primero me dijo que igual heavy, el encierro. Pero después me dijo: ‘te va a ir bien, te van a amar’“, contó al medio LUN.

Además, respecto a cómo la convencieron para probar en este nuevo formato, reconoció que al principio no estaba de acuerdo, pero después hicieron match con la producción.

“Me encantaron las personas con las que tuve la reunión. Me empezaron a motivar y comencé a pensarlo más en serio, pero me seguía pareciendo raro. Es que es algo es muy distinto a lo que yo hago, es un desafío gigante. Me gustan los desafíos y ponerme en situaciones distintas, y claro, esta podría ser una experiencia que poca gente puede tener”, señaló.

Finalmente, indicó que para ella este desafío será como un viaje de estudio y va dispuesta a pasarlo bien.

“Verte sometida a una situación totalmente nueva y distinta, me parece desafiante, pero también me parece que lo podría pasar súper bien, porque me encanta compartir con la gente, me lo tomo como un viaje de estudio”, añadió.

El quiebre con Álvaro Espinoza

Nunca se casaron, porque no eran de la idea de “hacer del amor un contrato”. Se conocieron en las grabaciones de la teleserie de Mega, “A todo dar”, en 1998 y estuvieron juntos como pareja, hasta el 2024.

En el programa La divina comida, Catalina Olcay contó que le costó conquistar a Espinoza, quien al momento de conocerse estaba en pareja.

“Cuando nos conocimos, él entró a la teleserie, yo estaba soltera y él estaba pololeando y nada, éramos compañeros. Yo lo vi en un video y como que me flechó, después lo vi en persona y no me flechó nada, se me quitó el flechazo”, contó la actriz.

Con el paso del tiempo, “nos comenzamos a hacer muy amigos, después me caía increíble, Álvaro es muy generoso, es muy buen partner”..

“De repente lo mire y dije ‘lo amo. No me gusta, lo amo‘”, contó sobre su entonces pareja, con quien tiene dos hijos.