Cata Pulido respaldó a Antonella Ríos en polémica con Fran García-Huidobro: “Sergio Rojas le ha dicho cosas peores y no tiene los cojones de responderle”

En una polémica de nunca acabar, se sumó una nueva persona que salió a respaldar a Antonella Ríos. Se trata de la panelista del programa “Sígueme” de TV+, Cata Pulido, quien criticó a Francisca García-Huidobro después de la dura advertencia que lanzó en contra de la actriz.

Este tema fue discutido en el panel después de que la actriz le respondiera a la animadora. Ríos comentó que no sabía a qué se refería con que “con ella no se metiera”, y también puso en la mesa la interrogante de por qué se enfoca en sus dichos cuando su compañero Sergio Rojas ha dicho cosas peores.

Este punto fue recogido por Pulido, quien partió diciendo que “yo conozco a la Antonella y no es una persona hiriente, es una mujer que va a responder muy pausada, tranquila. Lo que yo creo es que Fran García-Huidobro le tira esta pelota a Antonella y no responde las barbaridades de Sergio Rojas, porque es verdad lo que dice Antonella: ella (Fran) se mete sólo con las mujeres”.

En esa misma línea, Pulido comentó sobre su amigo que “Sergio le ha dicho cosas mucho peores y ella no tiene los cojones de responderle. Entonces, ¿por qué le tira la pelota a Antonella? ¿Para desviar la atención de las cosas que dice Sergio?“, cuestionó.

”En ese programa las cosas más brígidas las dice Sergio, no la Antonella, que en este caso ella dijo una cosa súper a la pasada, comparado con lo que dice constantemente Sergio”, añadió.

¿Cuál es la génesis del conflicto entre Antonella Ríos y Francisca García-Huidobro?

Todo comenzó después de que la “Dama de hierro” tratara de “indeterminado” a Danilo 21. El tiktoker manifestó su molestia por esos dichos tanto en sus redes sociales como en su aparición en el programa “Que te lo digo”.

“Me parece bastante feo que tú, como una persona que la gente tenía como referente en la comunidad, digas que yo soy una persona ambigua o hablas de mi sexualidad (...) Me pareció muy bajo que te metieras con eso”, señaló el influencer.

La actriz hizo eco de las palabras de Danilo, y añadió "lo que me causa rareza y extrañeza es que la misma Francisca García-Huidobro siempre se ha considerado un ‘referente’ que ha levantado la bandera pro-gay. Por lo que me parece raro que no tenga todos los conceptos”.

Ante esto, la animadora le envió una dura advertencia. “Al parecer, ¿quieres armar un cahuín o estás buscando mocha? Porque con la Daniela (Aránguiz)... conmigo no te metas, Antonella Ríos. ¡Conmigo no te metas!“, lanzó.

“Eso no más te digo. Ni muchísimo menos con un tema que tiene que ver y que es muy sensible y cercano para mí, que es la comunidad LGTB (...) Así que conmigo Antonellita, no”

El punto final, hasta ahora de este cahuín, lo entregó Antonella Ríos, quien se defendió de las palabras de la “Dama de hierro”. "¿Qué quisiste decirme? No entendí porque si no me dices el titular de la amenaza, tampoco me puedo defender porque no sé a qué te refieres. Yo también tengo una cercanía estrecha con la comunidad, por lo mismo me saltó esto de parte tuya de referirte a un tema, que no resiste análisis".

“Tratar a alguien de ambiguo no está en mi imaginario, sobre todo si defiendo con uñas y dientes a la comunidad, fue raro. Yo jamás te he atacado, no te debo plata, no te he quitado un pololo. No sé a qué te refieres con ‘ten mucho cuidado conmigo’. Respeto puedo tener, pero cuidado… ¿Por qué? Eso es lo que me pregunto“, continuó.