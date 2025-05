Hugo Valencia se lanza contra Hernán Calderón por su hijo Nano: “¿Dónde estuvo el papá durante todo ese tiempo?”

La reconciliación parece imposible para la familia Calderón Argandoña. Las palabras de Kel Calderón desataron el enojo de hermano Nano quien a su vez expuso más detalles de la agresión de 2020 contra su padre, supuesto abusar de su pareja Rebeca Naranjo.

Hernán Calderón Salinas dio su versión en audios filtrados donde además denuncia la personalidad violenta de su hijo, y de situaciones peligrosas de las cuales también responsabilizó a Raquel Argandoña.

Nano Calderón respaldó acusación de abuso de su pareja en contra de su padre Hernán Calderón: “Prefiero morir antes que perdonarlo”

El tema llegó al panel de “Zona Latina” donde los presentadores sumaron opinión en medio del escándalo familiar que suma otro episodio desde el violento suceso de 2020.

Hugo Valencia entonces tomó la palabra y apuntó contra el padre de los hermanos Calderón.

“Yo le podría decir ¿ y usted que hizo todos los años anteriores? Porque Hernán Calderón, tú describes una serie de situaciones que se habrían dado entre tu hijo u otras personas pero claro, cuando te tocó a tí que bueno está que lo internen en un psiquiátrico, pero mientras él, según versión tuya, atacaba a otras personas tu lo encontrabas necesario".

Luego el panelista lanzó el comentario lapidario. “¿Dónde estuvo el papá durante todo ese tiempo, además de comprarle autos de última moda y darle todas las comodidades del mundo, dónde estuvo el papá para convencer, instar, aconsejar, guiar, para que su hijo tomara terapia o tratamiento psicológico”.

En los pantalones de Kel Calderón

El conflicto familiar Calderón Argandoña dividió a los panelistas en sus opiniones. Por otro lado, Adriana Barrientos se parcializó con la actitud de Kel Calderón quien reiteró el apoyo a su padre.

“Si yo me pongo en los pantalones de la Kel Calderón yo a la polola de mi hermano no le creo, yo le hubiera dicho al hermano ´¿tu eres tonto, le crees a esta otra persona y no a lo que nos dice papá? Uno como hijo tiende a creerle a sus papás".