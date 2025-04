"Me empezó a tocar la piel. Me paralicé”: La vez en que Rebeca Naranjo denunció acoso de su suegro Hernán Calderón Salinas en televisión

En medio de una reciente publicación en redes sociales donde Rebeca Naranjo —actual pareja de Hernán “Nano” Calderón— volvió a referirse a los presuntos episodios de acoso y abuso que habría sufrido por parte de su suegro, Hernán Calderón Salinas, reflotaron sus declaraciones en televisión realizadas hace cuatro años.

PUBLICIDAD

Fue en el exmatinal Bienvenidos, de Canal 13, donde Naranjo compartió por primera vez su testimonio en público, en una entrevista que vuelve a cobrar relevancia por su crudeza y por los hechos que se desencadenaron.

En la conversación con el periodista Polo Ramírez, la joven relató entre lágrimas cómo fue el deterioro del vínculo con Calderón Salinas, un reconocido abogado y figura pública, y cómo esas experiencias desembocaron en uno de los episodios judiciales más mediáticos de 2020: la agresión con un arma blanca que cometió Nano Calderón contra su padre, y por lo que terminó siendo condenado por lesiones y amenazas.

“A él (Hernán Calderón) siempre lo vi como una autoridad, un adulto preocupado”, comenzó recordando Rebeca Naranjo en dicha entrevista. “Al principio siempre fue preocupado, estaba pendiente. Me sentí acogida con él, pero casi nunca teníamos contacto, porque él se iba a trabajar muy temprano y volvía en la noche”, explicó, describiendo los primeros meses de convivencia en el hogar familiar.

La confianza inicial, sin embargo, se fue resquebrajando por comportamientos que ella comenzó a sentir como inapropiados. Uno de los primeros momentos que la hicieron sospechar ocurrió en la cocina de la casa. “Me saluda, me pregunta cómo estaba todo. Me toma por detrás, me da un beso en cada mejilla y me dice ‘descanse’. Aquí sentí una insinuación, me sentí extraña con ese hecho en particular. No sabía las intenciones”, relató entonces.

El episodio más traumático, según su relato, ocurrió mientras se encontraba sola en la habitación de invitados. “Me agaché para tomar productos de mi tienda y en eso siento una persona por detrás... Me empezó a tocar la piel, me dice que tengo la piel rica y suavecita y ahí tomo en cuenta que no era Nano, sino él” , afirmó, conteniendo el llanto. “Tenía mucho miedo, me daba miedo que me fueran a cuestionar. Me paralicé, empecé a transpirar” , agregó.

Según Naranjo, Calderón Salinas se acercó aún más y le comentó sobre una mancha en su short. “Se me acerca al cuello y me dice ‘cosita bien hecha tú‘. Yo no sabía qué hacer. Me di cuenta de que lo que sospechaba era cierto” , señaló. Esa noche, según reveló, se refugió en casa de su hermana y optó por no contarle la verdad a Nano por miedo a su reacción. “Tuve que mentirle. Le dije que mi hermana había peleado con su pareja y por eso me iba donde ella”, confesó.

PUBLICIDAD

“Tenía miedo de que quizá me cuestionen”

Un tercer episodio de acoso, según su testimonio, ocurrió tras una discusión menor con su pareja. Rebeca se había ido a la pieza de invitados cuando, inesperadamente, su suegro entró. “Se sentó al lado mío y me pregunta cómo estaban las cosas con Nano. Me hizo cariño por el cuello y su mano tocó mi pecho. Ahí reaccioné y le saqué la mano. Me sentí mal, cochina”, dijo con evidente angustia.

Consultada entonces sobre por qué no denunció en ese momento, Rebeca fue clara: “Sé que él es una persona ‘poderosa’ y tenía miedo de que quizá me cuestionen, que crean que es mentira, aunque creo que una mujer no mentiría con algo de ese tipo”.

El testimonio televisivo cerró con un estremecedor momento en que rompió en llanto: “Cuando estaba sola, me daba miedo de que (Hernán Calderón) fuera a entrar y me siguiera tocando… que me fuera a violar o cualquier…”. No pudo terminar la frase.

Hoy, sus palabras vuelven a circular con fuerza en redes, donde también recibió el respaldo de su pareja, Nano Calderón, y donde en los últimos días expusieron una serie de pruebas que comprobarían los presuntos abusos cometidos por Calderón Salinas.