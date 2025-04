“Este señor abusó de mí”: Las graves acusaciones de Rebeca Naranjo contra Hernán Calderón Salinas

Al parece la palabra “Podemos Hablar”, se la tomaron al pie de la letra todos los protagonistas del “escándalo de la semana”. Esto, porque luego de la participación de Kel Calderón en el programa de CHV, su hermano Hernán Calderón y su cuñada Rebeca Naranjo realizaron sendas publicaciones acusando al patriarca, Hernán Calderón Salinas, de “abuso sexual”.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la polola de Nano expuso con detalle los acosos, insinuaciones y tocaciones que habría recibido de parte de su suegro, cuando vivieron juntos el año 2020. Su réplica, fue con el fin de explicar por qué motivo Hernán Calderón hirió con arma blanca a su padre.

“Empecé a notar que la cercanía de él (Hernán Calderón Salinas) no era algo normal. Un día me encontraba cocinando y se me acercó y me tomó de las caderas y me dio un beso en cada mejilla, lo que para mí fue un poco incómodo porque no lo sentí como un saludo cordial...Días después, mientras me encontraba en la pieza donde mantenía stock de mi local de trajes de baño, yo me encontraba agachada recogiendo los productos y, sin darme cuenta, siento tocamientos por la parte de atrás. Al darme la vuelta, me di cuenta que no era mi pareja, sino que era este señor y me dice ‘tienes la piel rica y suavecita’ (...) me levanta el short por la parte de abajo y pone su palma en mi glúteo. Mi reacción fue salir corriendo yéndome a la pieza donde se encontraba Nano“, describió en sus historia de la red social.

Rebeca Naranjo expone a padre de Nano Calderón

Tras esto y otros episodios de la misma índole sexual, decide dejar el departamento.

Ya con todas su cosas afuera, le cuenta a su pareja, momento cuando él va a encarar a su padre y lo termina atacando con un cuchillo.

“Este señor abusó de mí y para su desgracia pudo ser comprobado...yo no fui la primera y me imagino que no seré la última (...) además de ser víctima de abuso sexual, fue expuesta en todos los medios de comunicación”.

Además, Rebeca Naranjo realizó duras críticas contra Kel Calderón por exponer a su familia en televisión, a cambio de unos “millones de pesos”.