“Me daría miedo volver a tener a un Andrés Caniulef en mi vida”: Sergio Rojas aseguró que todo lo que hace y dice su examigo es “falso”

La cercanía entre los excompañeros de trabajo y examigos, Sergio Rojas y Andrés Caniulef, quedó completamente quebrada después de “Palabra de honor”. El cariño se esfumó después de que el actual participante del reality militar le contó a sus compañeros que vivía con VIH, pero no a Sergio a pesar de sus años de amistad y la distinta relación que mantuvieron.

Esto molestó profundamente a Rojas, quien se comunicó por interno con Caniulef después de enterarse al aire de esta noticia. El periodista de Canal 13 nunca respondió sus mensajes. A los meses se encontraron en la semifinal de “Palabra de honor”, y tuvieron una conversación que dejó dolido al animador de “Que te lo digo”.

Al ver a su excompañero admitió sentir “pena, angustia, es un símbolo que representa lejanía, traición, desdén”, y agregó que “conocí la verdadera cara de Andrés, es una cara que no me gusta”.

“No quiero que sea parte de mi vida hoy, siempre voy a guardar los mejores recuerdos también de su familia, pero no es una persona que quiero tener de amigo”.

Los sentimientos de Sergio Rojas hacia Andrés Caniulef

Durante la semana en el programa de Zona Latina se discutió el futuro laboral de Andrés Caniulef en la exseñal del angelito. Él les contestó con un video y señaló que todavía está en conversaciones para definir su futuro laboral.

Una vez que revisó las imágenes, Sergio Rojas contó un dato que le entregaron desde la producción del reality show. “La producción siempre supo desde el día 1 que Andrés iba a contar que vivía con VIH. Por eso, cuando me sigo enterando de cosas, me sigo sintiendo más hueón todavía”, confesó.

“Todo el mundo era parte de una estrategia y yo, pese a que me veía zorro viejo, de repente soy muy ingenuo en algunas cosas (...) Fue un gran tema de conversación dentro del reality era cómo vamos a tocar este tema, porque Andrés tenía todo totalmente diseñado para poder decir en qué momento, en qué contexto, en qué situación y qué quería causar con esta confesión”.

Él cuestionó cuánta verdad hay en una persona que busca realizar una confesión más íntima de su vida alrededor de extraños y al frente de unas cámaras. “Me cuesta entender cuánta verdad existe en el ser de Caniulef. Hoy si me preguntas a mí, creo que todo lo que dice y lo que hace es falso. Creo que todo lo que dice y todo lo que hace corresponde para tener una portada y obtener minutos en pantalla”.

“Si Andrés me dice el día de mañana ‘Sergio te echo de menos’, no le creo nada. Si alguna vez me quiso como amigo o sintió un cariño especial, hoy día no le creo nada. Yo creo que sólo sabe utilizar a la gente o utilizarse a sí mismo”, añadió.

“Para mí es la persona menos creíble, en términos reales, que ha estado cerca mío. Me daría miedo volver a tener a un Andrés Caniulef en mi vida, porque tú no sabes cuánto de verdad hay. Si es que algo existe”, cerró Sergio Rojas.