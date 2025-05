“Me dolió, me trataron mal”: El 'Kiwi' recordó su polémico despido de TVN por beso no consentido a Pamela Leiva

A más de un año del polémico momento que marcó su salida de la televisión, Arturo Walden, conocido como el ‘Kiwi’, reapareció en el programa Primer Plano para hablar de las consecuencias personales y profesionales que enfrentó tras besar sin consentimiento a la comediante Pamela Leiva durante un despacho en vivo desde el Festival de Viña del Mar 2023.

El incidente ocurrió cuando Leiva, tras debutar con éxito en la Quinta Vergara y recibir ambas Gaviotas, era entrevistada por el notero de TVN. Sin previo aviso, Walden le dio un beso en cámara, generando una inmediata reacción de incomodidad por parte de la humorista. “En el momento sí me dio rabia, no me lo esperaba. Tuve muchas ganas de irme, pero no quería que esto empañe todo lo que estoy viviendo, no quiero que esto sea la noticia” , declaró posteriormente Leiva sobre lo ocurrido

La situación derivó en la desvinculación de Walden del canal estatal. “Me dolió. Mira, no me voy a hacer el santo, pero me dolió porque sentí que me trataron mal”, comentó el exnotero en su reciente entrevista en Primer Plano. “Yo nunca he sido pasado para la punta, pero esa tarde fueron los ejecutivos al canal, porque nos fue bien en la sintonía, pasó piola. Pero al día siguiente, creo que en La Cuarta y redes sociales, y me dijeron chao”.

Walden reconoció su error, pero lamentó la forma en que se manejó su salida, además de destacar el buen momento televisivo en que se encontraba. “Yo sé que me equivoqué, pero me dolió la forma, porque yo igual soy sensible, me dio pena. Me estaba yendo bien, marcaba buena sintonía, feliz, pero bueno, pasó”, agregó.

El ‘Kiwi’ también recordó con nostalgia su trayectoria en televisión. “He cubierto muchos festivales, incluso antes que lo tuviera Mega, estando muchas veces con Felipe (Camiroaga) también”, cerró.