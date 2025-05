“¿Por qué siempre te estás victimizando?“: Antonella Ríos se aburrió de Andrés Caniulef y le respondió con todo al periodista

La pelea entre Antonella Ríos y Andrés Caniulef continúa, los dimes y diretes son de no acabar. Ahora el periodista nuevamente arremetió en contra de la actriz, a propósito de cuando ella le mostró a Sergio Rojas la portada de LUN cuando él anunciaba que vivía con VIH durante una transmisión en vivo de “Que te lo digo”.

“El error fue de Antonella (Ríos), al lanzarle una noticia así, al aire. Yo creo que Antonella tuvo muy mal tino”, dijo Caniulef en el podcast “Las Wachas”.

Mientras introducían el tema en el programa de Zona Latina, el enojo aumentaba en el rostro de Antonella, quien no tuvo ningún reparo en irse en contra de su excompañero de “Palabra de honor”.

“Andrés, me aburriste. ¿Por qué estás culpando al resto de todo lo que a ti te pasa? ¿Por qué siempre te estás victimizando?“, partió molesta.

“Está bien, quizás no correspondió dar la noticia en ese momento, pero bueno, era una noticia contingente que estaba en la portada de Las Últimas Noticias y nosotros quisimos replicarlo por ser un programa en vivo que hace ese tipo de contenido”, continuó.

Sin embargo, hizo un mea culpa después del escándalo nacional que ocasionaron las palabras emitidas durante el programa. “La manera cómo la abordamos después en el programa estuvo equivocada y pedimos las disculpas del caso”.

“En este proceso, nosotros y yo por lo menos, me adentré en el tema de manera correcta para usar la terminología y le pedí disculpas a todas las personas que se vieron afectadas”, continuó.

“Ahora, si quieres seguir molestándome a mí, anda a molestar a tu abuela”, terminó la primera parte del descargo de Antonella Ríos.

La segunda parte del descargo de Antonella

Los dardos continuaron cuando Antonella habló de la histórica mala onda que tienen, lo que ha sido mencionado anteriormente por la misma actriz. “A mí me pasa que Andrés Caniulef quiere echarme la culpa porque soy chivo expiatorio”, teorizó.

“Quizás soy el cable, el alambre, el hilo más fácil de cortar porque no se va a ir en contra tuyo (Rojas). Obvio que quiere decirte cosas a ti pero no es culo. No se la puede, le da miedo. Me enojé sabis, estoy guatona”, dijo.

Los compañeros de Antonella afirmaron que Andrés no tiene una buena opinión de ella, y le consultaron por qué cree que se debe esta animosidad. “Me odia... quizás quisiera tener mi simpatía, mi tranquilidad, mi paz mental, mi inteligencia emocional”.

“Algo le pasa conmigo porque durante el reality, y yo lo digo con mucha verdad, no puedo mentir. A mí me pasó que traté (acercarme), pero no enganchamos (...) Me debe encontrar penca o quizás me encuentra tan bacán que no puede soportar estar cerca mío”.

“Dentro del reality yo conocí quién era él y él conoció quién era yo, y quizás no conecté con esa falsedad que él carga”, dijo Antonella Ríos, quien añadió que la gente vio que no es honesta.

Posteriormente, ella recalcó que “no victimizarse al decir que yo casi tengo la culpa de lo que pasó a él, siendo que él da la entrevista, él informa el tema, y se transforma en una noticia para visibilizar el tema. No puede echarme la culpa a mí o al mundo de las acciones que él toma como adulto responsable”.

Luis Sandoval, por su parte, comentó que se enteró que Andrés Caniulef pelaba a todos ellos cuando trabajaban en “Me Late” en TV+. Incluso, él junto a Sergio Rojas acusaron que manipulaba a Daniel Fuenzalida y era la razón de los cambios que sucedían en el panel del extinto programa de farándula.