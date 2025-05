“Tengo derecho a sentir miedo”: Leo Méndez Jr. enfrenta duras críticas por “despedirse” antes de cirugía y lanza potente mensaje

A pocos días de someterse a una compleja cirugía, Leo Méndez Jr. volvió a utilizar sus redes sociales para compartir un profundo mensaje sobre el miedo, la vulnerabilidad y el lado oscuro del escrutinio público. El influencer, hijo del cantante DJ Méndez, ha sido blanco de críticas por publicar imágenes que muchos interpretaron como una “despedida” antes de entrar al quirófano.

Semanas atrás, Méndez Jr. reveló que enfrenta una grave condición de salud que lo obligará a someterse a una operación donde le extirparán el pulmón izquierdo. Desde entonces, ha compartido con sus seguidores aspectos íntimos de su proceso, incluyendo recuerdos de mejores tiempos y reflexiones sobre su actual estado físico.

Sin embargo, no todos sus seguidores reaccionaron con empatía. Las críticas no tardaron en llegar, lo que motivó al joven a expresar su molestia. “La gente no sabe ni de qué reclamar ya. Si no les gustan mis historias que subo recordando tiempos míos de antes, ¿por qué chucha me ven entonces? Payasos”, escribió en su cuenta de Instagram. “Mi verdad es que no puedo subir fotos mías actuales porque no es una vista bonita”, sinceró.

En su descargo, también abordó el temor que siente frente a la intervención quirúrgica que se aproxima: “Sí, tengo miedo. Si quiero subir fotos o videos ‘despidiéndome’ es porque, real, tengo posibilidades de que mi operación salga con muchas complicaciones, porque no es solo mi pulmón que me operarán” .

“Son dos operaciones en una y soy ser humano, tengo todo el puto derecho de sentir miedo. Es algo natural”, concluyó.

Cabe recordar que en publicaciones anteriores, Méndez Jr. compartió los síntomas que lo llevaron a buscar atención médica. “Ya mi cuerpo no tiene esas fuerzas para siquiera mantener mis brazos levantados por mucho tiempo, ni siquiera con un vaso. Empecé a toser sin estar enfermo y me salía flema con sangre. Esta fue la primera vez que me preocupé y me fui a ver al doctor”, relató en esa ocasión.

Además, aseguró que debió enfrentar comentarios malintencionados en redes sociales, ya que muchos especularon sobre su diagnóstico, relacionándolo con el VIH o la tuberculosis.

“Es frustrante tener que aclarar cosas tan personales por culpa del morbo ajeno. Estoy concentrado en mi salud, no en alimentar teorías de desconocidos”, expresó en su momento.