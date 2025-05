A lo Carla Jara: José Antonio Neme explica curioso titular “Ahora sí renuncio” y aclara que “no por ahora”

El animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme aclaró los rumores de una posible renuncia al matinal de Mega, tras la nota que publicó la revista Velvet, titulada “Ahora sí renuncio”.

Fue al comenzar el programa que su compañera Karen Doggenweiler le preguntó si los iba a abandonar, recordando su fallida salida hacia CHV cuando fue tentando a cambiarse de canal, pero no pudo debido a una cláusula en su contrato.

Producto de todo el revuelo mediático que generó el titular, Neme explicó que se trataba de una campaña publicitaria por una buena causa, al más estilo de Carla Jara cuando hizo creer a sus seguidores que se había tatuado una mariposa en el cuello.

Si en esa oportunidad, fue para hablar del cáncer a la Tiroides, ahora la campaña de Neme es para prevenir la Diabetes.

“Uno puede aguantar muchas cosas, pero en determinado momento, el cuerpo no da más”, afirmó en la entrevista. “Yo ahora estoy viendo por mi salud física y mental” confesó.

Neme aclaró curioso titular “Ahora sí renuncio”

Haciendo un juego de palabras, reconoció que la decisión no fue fácil, que viene analizándola hace un tiempo, y asume que mucho de esto es su culpa. “Después de tantos pastelazos que me he mandado en mi vida, llegó la hora de decir basta”. Pero, lo que nadie sabía es que se refería al consumo de azúcar.

De igual forma, ante las bromas de que renunciaría a Mucho Gusto y que haría un programa con Karim Butte, dijo medio en broma, medio en serio que no va a renunciar, pero “por ahora”, lanzando el dardo que no descarta cambiarse de casa televisiva. Más aún, si su nuevo amigo Julio César Rodríguez suena como posible director de Programación en CHV, canal que le habría realizado una oferta irresistible para que no se vaya a Mega.