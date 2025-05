Doctor Vidal responde a funa de Karen Bejarano y anuncia posibles acciones legales por “grave difamación”

Hace unos días la cantante Karen Bejarano grabó un video contando la mala experiencia que tuvo con sus implantes mamarios y llamó a sus seguidores a no operarse con el reconocido cirujano plástico Pedro Vidal, conocido también como el Doctor Vidal.

Según contó, la tercera vez que se realizó una intervención "fue una carnicería y eso que la hice con un doctor súper mega famoso y conocido. Horrible. Fue una historia de terror que me carga recordar, porque realmente lo pasé mal y dije ‘nunca más’... obviamente les digo no se operen con ese doctor, el doctor Vidal. No lo hagan, por favor”, señaló.

Sin embargo, a raíz de esta funa, desde Clínica La Parva emitieron un comunicado anunciando posibles acciones legales contra la intérprete de Viva la noche, asegurando que tras ocho años de la operación ella nunca manifestó ningún reclamo.

En la ocasión, fechada el 7 de noviembre del 2017, la exMekano se sometió a una pexia mamaria (cirugía de levantamiento de mamas) con recambio de implantes puesto que las prótesis que tenía estaban totalmente destruidas. Además, se le realizó una rinoseptoplastia, indicaron desde la clínica. Pero, nunca habrían recibido ninguna queja de parte de ella.

Clínica La Parva responde a funa de Karen Bejarano

“Durante el proceso pre y post operatorio, la paciente concurrió en 24 oportunidades a la Clínica para ser atendida por el personal médico -doctores, enfermeras y kinesiólogas- y en ningún momento manifestó alguna disconformidad post operatoria. Todo lo contrario, tal como se puede leer en sus comentarios de la Ficha Clínica Reservada, la Sra. Bejarano siempre manifestó su total conformidad y satisfacción tras las intervenciones realizadas”, expresadas.

Producto de ello, ante la sorpresa de su enojo, anunciaron posibles acciones legales.

“(...) Nos encontramos obligados a evaluar la interposición de acciones judiciales por esta grave difamación (...) que afecta no solo el prestigio del Dr. Vidal, sino que también al trabajo de todo el equipo médico de la Clínica. El resultado de esta evaluación de índole jurídico, se lo haremos saber en los próximos días“, señalaron.