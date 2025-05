Aseguran que Daniella Campos estaría viendo las estrellas con joven compañero de trabajo: Aránguiz la echó al agua

El humorista Coco Legrand lo dijo tiempo atrás. Los chilenos son buenos para encontrar el amor en sus lugares de trabajo. Al parecer, eso es lo que estaría viviendo Daniella Campos al interior de su canal Zona Latina.

Según contó su archirrival, Daniela Aránguiz, la panelista de Zona de Estrellas estaría saliendo nada menos que con uno de sus compañeros de programa, quien trabajaría detrás de cámara.

“Qué te tengo que dar explicaciones a ti Daniella Campos, deja de andar saliendo con el productor-director de tu programa será mejor”, dijo Aránguiz, enojada porque la acusaron de andar coqueteando con Marcelo Ríos.

Además, Aránguiz criticó que Campos “se hace la muy, muy, se pega una piedra en el pecho y después anda dándose besos con el productor-director, con su jefe. Lo encuentro terrible”, desclasificó.

Ahí, Julia Vial señaló que esa información no le constaba, pero Aránguiz recalcó que “a mí sí (me consta), porque me lo contaron de adentro del canal (Zona Latina) y ten cuidado con quién te peinas”, dijo en alusión a su informante.

“Ten cuidado con lo que le cuentas a la gente, sobre todo cuando llegas en estados que no estás muy bien”, sentenció.

La persona aludida no sería ni productor ni director, sino que un joven periodista cercano a los 30 años, quien actualmente trabaja como editor interino del espacio de farándula, según contaron fuentes faranduleras a Publimetro.

Sin embargo tanto Campos como el aludido negaron absolutamente el romance, tras ser contactados por este medio.

“Con mucho respeto yo no hago eco de cahuines de peluquería. Estoy en una relación hace casi 4 años con la misma persona. Solo eso te puedo responder”, indicó la panelista.

Así mismo, quien se supone sería el “colágeno” que conquistó el corazón de Campos, aseguró que todo sería “farso, farso”.

Aunque, como dice el refrán, cuando el río suena...

¿Aránguiz con Marcelo Ríos?

En Zona de estrellas se lanzó la primera piedra de este rumor, en donde la panelista Daniella Campos reveló que recibió un dato de Paula Pavic, la expareja de Marcelo “Chino” Ríos, quien le aseguró que existió un coqueteo entre el extenista y Daniela Aránguiz.

