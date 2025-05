“Es una ignorante”: Daniella Campos arremetió sin filtro en contra de Daniela Aránguiz tras repetir un “cahuín de peluquería”

No hay que ser adivino para saber que Daniella Campos no se iba a quedar callada después de que Daniela Aránguiz la acusara de involucrarse con un miembro del equipo del programa de Zona de estrellas.

“Si yo no tengo un marido para darle explicaciones. ¿Qué explicaciones tengo que darte a vo’ Daniella Campos? Deja de estar saliendo con el productor-director de tu programa mejor", lanzó Aránguiz

La animadora Julia Vial quería seguir con el tema de conversación, pero Daniela estaba empecinada en seguir con su descargo. “Se hace la muy muy, se pega con una piedra en el pecho y después anda dándose besos con sus productores y jefes, lo encuentro terrible”, añadió.

Ante este dato lanzado por la panelista, la periodista al mando del programa dijo que no le constaba esa información. “Bueno, a mí sí porque me la contaron de dentro del canal. Y ten cuidado con quien te peinas”, advirtió la “Cara de cuica”.

La dura respuesta de Daniella Campos

Llegó el programa de este miércoles, y la gemela no esperó para responderle a su archirrival. “Ayer una no muy señorita que no hace muy bien su trabajo, yo sí lo hago. Le voy a contestar porque me anda colgando romances, Daniela Aránguiz”, comenzó.

“Cuando uno le quiere contestar a una periodista que hace bien su trabajo de forma seria, tiene que hacerlo con argumentos y con pruebas, no con cahuines de peluquería”, añadió antes de lanzar una bomba.

“No soy yo la que se opera el poto y se para en directo para mostrárselo a su director en el programa ¿O no Mauro Caro? A mí eso no me lo contaron en la peluquería, lo vi con estos propios ojitos. Cuando nosotros teníamos que taparte los calzones cuando tú te sentabas en el sillón con Guaguito con los cojines porque le andabas mostrando los calzones al director".

“Para la próxima que quieras colgarme algo, investiga, ten pruebas antes de tirarte los cahuines de peluquería”, añadió la gemela, quien se paró para mostrar el gesto técnico que supuestamente hacía Daniela al director de Sígueme.

Daniella Campos no se detuvo ahí ya que terminó repasándola tan duramente que recibió un llamado de atención de sus compañeros. “Rasca, ignorante, mala mujer. ¿Por qué ella puede decirme lo que quiere y ustedes no dicen nada? (...) Es una ignorante, una cabra chica que está sentada para cahuinear cahuines de peluquería“, cuestionó.

Finalmente, la llamó a preocuparse por el supuesto término que tendrá la doble militancia en Mega con TV+, lo cual afecta directamente a Daniela y Michael Roldán en el programa Only Fama.